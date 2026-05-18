Ο Δήμος Χανίων στο ευρωπαϊκό Φόρουμ «CIVINET–PEF Event 2026» στη Ρώμη για τη βιώσιμη αστική κινητικότητα

Ο Δήμος Χανίων συμμετείχε στο ευρωπαϊκό Φόρουμ «CIVINET–PEF Event 2026», με θέμα «Inclusive Shared Mobility: Shaping resilient, safe and inclusive systems for shared mobility», το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 12 και 13 Μαΐου 2026 στη Ρώμη, συγκεντρώνοντας αιρετούς, στελέχη τοπικής αυτοδιοίκησης, ειδικούς, ερευνητές και ευρωπαϊκούς φορείς από πολλές χώρες της Ευρώπης.

Η διοργάνωση επικεντρώθηκε σε ζητήματα βιώσιμης αστικής κινητικότητας, όπως η οδική ασφάλεια, η μικροκινητικότητα, η ενίσχυση της ποδηλασίας και του περπατήματος, οι κοινόχρηστες μορφές μετακίνησης, η προσβασιμότητα και ο σχεδιασμός πιο ασφαλών και ανθρώπινων δημόσιων χώρων. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν εργαστήρια συνεργασίας (workshops), παρουσιάσεις καλών πρακτικών και συζητήσεις γύρω από τις σύγχρονες προκλήσεις και λύσεις, που αναπτύσσονται σε ευρωπαϊκές πόλεις.

Ο Δήμος Χανίων συμμετείχε στη διοργάνωση έπειτα από επίσημη πρόσκληση του CIVINET Greece–Cyprus και του Επικεφαλής του Δικτύου, Κοσμά Αναγνωστόπουλου, με τη συμμετοχή να συνδέεται άμεσα με τη δυναμική και την αναγνώριση, που έχει αναπτύξει η πρωτοβουλία «Move it Now – Ας Κινηθούμε Τώρα».

Στην αποστολή του Δήμου Χανίων συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Χανίων, Γιώργος Φραγκιαδάκης, ο Αντιδήμαρχος, Νίκος Χαζιράκης, καθώς και η Ειδική Συνεργάτιδα του Δημάρχου Χανίων σε θέματα Παιδείας, Άννα Νεμπαυλάκη, η οποία έχει τη σύλληψη, τον σχεδιασμό και τον συνολικό συντονισμό της πρωτοβουλίας.

Στο πλαίσιο της επίσημης παρουσίασης του CIVINET Greece–Cyprus, από την Κατερίνα Νικολοπούλου, παρουσιάστηκαν ζητήματα που σχετίζονται με τη βιώσιμη κινητικότητα στα Χανιά, καθώς και η σημασία της σύνδεσης της κινητικότητας με τον δημόσιο χώρο, την προσβασιμότητα και τη συμμετοχή των πολιτών.

Η πρωτοβουλία «Move it Now – Ας Κινηθούμε Τώρα» παρουσιάστηκε ως δράση συμμετοχής και ενεργοποίησης των πολιτών («citizen engagement initiative») και συμπεριλήφθηκε στην επίσημη παρουσίαση του CIVINET Greece–Cyprus ως μία από τις εφαρμοσμένες καλές πρακτικές του Δήμου Χανίων για τη βιώσιμη και συμπεριληπτική κινητικότητα. Η αναφορά αυτή αποτελεί σημαντική αναγνώριση για τον Δήμο Χανίων, αλλά και για όλους τους φορείς, τις υπηρεσίες, τους εκπαιδευτικούς και τις σχολικές μονάδες, που συμμετέχουν ενεργά στην πρωτοβουλία.

Παράλληλα, ως καλές πρακτικές του Δήμου Χανίων παρουσιάστηκαν οι παρεμβάσεις ηλεκτροκίνησης, τα συστήματα κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων και το σύστημα Park

& Ride με ηλεκτρικά λεωφορεία, ως μέρος της συνολικής προσπάθειας για τη μείωση της κυκλοφοριακής επιβάρυνσης και την ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας.

Η συμμετοχή του Δήμου Χανίων στη διοργάνωση εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια, που αναπτύσσει ο Δήμος γύρω από ζητήματα βιώσιμης κινητικότητας, οδικής ασφάλειας,

βελτίωσης της καθημερινής μετακίνησης και ανάπτυξης ευρωπαϊκών συνεργασιών και δικτυώσεων, που συμβάλλουν στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών.

Η πρωτοβουλία «Move it Now – Ας Κινηθούμε Τώρα» αποτελεί επίσημη δράση του Δήμου Χανίων, μοναδική σε εύρος και σχεδιασμό, και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Υλοποιείται με τη μέριμνα του Δημάρχου Χανίων, Παναγιώτη Σημανδηράκη, και τη θεσμική υποστήριξη του Αντιδημάρχου Παιδείας, Αντώνη Βαρδάκη, ενώ αποτελεί σύλληψη της Άννας Νεμπαυλάκη, η οποία έχει αναπτύξει και συντονίζει συνολικά την υλοποίησή της. Η πρωτοβουλία συνδιοργανώνεται με το Τμήμα Τροχαίας Χανίων, τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων και τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων, ενώ πλαισιώνεται από τη συνεργασία ενός μεγάλου δικτύου φορέων, υπηρεσιών, εκπαιδευτικών, επιστημονικών και κοινωνικών οργανισμών, συλλόγων, καλλιτεχνών και υπηρεσιών του Δήμου Χανίων.