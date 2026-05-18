Χαιρετισμός στο Παγκρήτιο Φαρμακευτικό Συνέδριο

Το Σάββατο, 16 Μαΐου, κλιμάκιο του ΚΚΕ με επικεφαλής τον Μανώλη Συντυχάκη, μέλος της Επιτροπής Περιοχής Κρήτης και βουλευτή Ηρακλείου του ΚΚΕ, παρευρέθηκε στην πρώτη μέρα του 17ου Παγκρήτιου Φαρμακευτικού Συνεδρίου.

Στον χαιρετισμό του ο Μ. Συντυχάκης παρέθεσε τα εξής:

«Κυρίες και κύριοι

Εκ μέρους του ΚΚΕ θέλω να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση που σας κάνατε να παραβρεθούμε και να χαιρετίσουμε στις εργασίες του Παγκρήτιου Φαρμακευτικού Συνεδρίου. Ενός συνεδρίου που καταπιάνεται με σημαντικά επιστημονικά ζητήματα και εξελίξεις που αφορούν το φάρμακο, τη φαρμακευτική επιστήμη και συνολικά τον ρόλο του φαρμακοποιού σήμερα.

Ζούμε σε μια εποχή μεγάλων επιστημονικών επιτευγμάτων και δυνατοτήτων, με νέα θεραπευτικά μέσα, εξειδικευμένες θεραπείες και τεχνολογικές εξελίξεις που θα μπορούσαν πραγματικά να συμβάλουν στην αναβάθμιση της υγείας και της ποιότητας ζωής του λαού.

Όμως μαζί με αυτές τις επιστημονικές εξελίξεις και προκλήσεις μεγαλώνουν και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει καθημερινά ο μικρομεσαίος αυτοαπασχολούμενος φαρμακοποιός, θύμα ενός κατ’ επίφαση «εκσυγχρονισμού» της περιβόητης «απελευθέρωσης του επαγγέλματος», στρατηγική της ΕΕ, όπου αντιμετωπίζει το φάρμακο ως εμπόρευμα και το φαρμακείο ως πεδίο επιχειρηματικής δράσης και κερδοφορίας.

Τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια όλες οι κυβερνήσεις, είτε της ΝΔ είτε του ΠΑΣΟΚ είτε του ΣΥΡΙΖΑ, ψήφισαν και εφάρμοσαν νόμους που ενίσχυσαν αυτή την κατεύθυνση. Με το πρόσχημα την λεγόμενη «απελευθέρωση του επαγγέλματος» προώθησαν την πολύ-ιδιοκτησία, τις αλυσίδες, τα ηλεκτρονικά φαρμακεία, τη διεύρυνση του ωραρίου, την ενίσχυση της επιχειρηματικής δράσης μέσα στον χώρο του φαρμάκου. Δημιούργησαν δηλαδή το λεγόμενο «ανταγωνιστικό φαρμακείο», όπου ο μικρός αυτοαπασχολούμενος φαρμακοποιός καλείται να επιβιώσει μέσα σε μια πραγματική ζούγκλα ανταγωνισμού απέναντι σε μεγαλοφαρμακοποιούς ή μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους και οικονομικά συμφέροντα που θέλουν να βάλουν ακόμα πιο βαθιά το χέρι στην πίτα της υγείας και του φαρμάκου.

Αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής είναι ο αυτοαπασχολούμενος φαρμακοποιός να δουλεύει σήμερα ατελείωτες ώρες, με συνεχώς αυξανόμενα λειτουργικά έξοδα, με ανελέητη φοροεπιδρομή, rebate και υποχρεωτικές εκπτώσεις, με τεράστια πίεση για να κρατήσει όρθιο το φαρμακείο του και να ζήσει την οικογένειά του. Και όλα αυτά σε μια περίοδο γενικευμένης ακρίβειας, αυξημένου ενεργειακού κόστους και ανασφάλειας.

Αυτή η πολιτική δεν χτυπά μόνο τους φαρμακοποιούς. Χτυπά και τον ίδιο τον ασθενή. Κι αυτό γιατί ο λαός σήμερα δυσκολεύεται να αγοράσει ακόμα και βασικά φάρμακα, ταλαιπωρείται από τις ελλείψεις, ενώ η συμμετοχή του στη φαρμακευτική δαπάνη έχει εκτοξευθεί. Υπάρχουν ασθενείς που πληρώνουν τεράστια ποσά από την τσέπη τους για θεραπείες που θα έπρεπε να είναι πλήρως εξασφαλισμένες. Το φάρμακο γίνεται ολοένα και περισσότερο πανάκριβο εμπόρευμα, ενώ την ίδια στιγμή οι φαρμακοβιομηχανίες και οι μεγάλοι όμιλοι καταγράφουν τεράστια κέρδη.

Όλα αυτά εξελίσσονται μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον πολεμικών ανταγωνισμών και συγκρούσεων, όπου οι λαοί πληρώνουν ξανά το κόστος. Οι δαπάνες για την υγεία, την πρόνοια και τις κοινωνικές ανάγκες περιορίζονται, ενώ δισεκατομμύρια κατευθύνονται στην πολεμική οικονομία και στους σχεδιασμούς των ΗΠΑ του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους σφοδρούς ανταγωνισμούς ανάμεσα στις ΗΠΑ με Κίνα και Ρωσία.

Το ΚΚΕ έχει προειδοποιήσει πολλές φορές ότι όσο η υγεία, το φάρμακο και συνολικά οι ανάγκες του λαού αντιμετωπίζονται με κριτήριο το κέρδος, τόσο θα μεγαλώνουν τα αδιέξοδα για τους επαγγελματίες υγείας αλλά και για τον ίδιο τον λαό.

Φίλοι και φίλες

Το ΚΚΕ καλεί τους αυτοαπασχολούμενους φαρμακοποιούς να μη συμβιβαστούν με αυτή την κατάσταση. Να συμπορευτούν με εκείνες τις δυνάμεις που αντιπαλεύουν αυτή την πολιτική, συγκρούονται με τις κατευθύνσεις της ΕΕ και των κυβερνήσεων που υπηρετούν τα επιχειρηματικά συμφέροντα. Να δυναμώσει η κοινή δράση και η συμμαχία με τους εργαζόμενους, τους βιοπαλαιστές επαγγελματίες, τους αγρότες και τη νεολαία, απέναντι σε μια πολιτική που υποβαθμίζει τόσο το επιστημονικό έργο του φαρμακοποιού όσο και συνολικά το δικαίωμα του λαού στην υγεία.

Γιατί σήμερα υπάρχουν επαναλαμβάνουμε όλες οι επιστημονικές και τεχνολογικές δυνατότητες ώστε το φάρμακο να είναι πραγματικά κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα. Υπάρχουν οι δυνατότητες ώστε ο φαρμακοποιός να μπορεί να ασκεί τον επιστημονικό και κοινωνικό του ρόλο με αξιοπρέπεια, χωρίς την ασφυξία του ανταγωνισμού και της εμπορευματοποίησης.

Το ΚΚΕ θα συνεχίσει σταθερά να βρίσκεται δίπλα στους αγώνες των αυτοαπασχολούμενων φαρμακοποιών, να αναδεικνύει τα προβλήματα και να παλεύει για ένα σύστημα υγείας και φαρμακευτικής περίθαλψης που θα υπηρετεί τις λαϊκές ανάγκες και όχι τα κέρδη των λίγων.

Σας ευχαριστώ.»

