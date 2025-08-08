ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Χανιά:Παρέμβαση Δημάρχου Πλατανιά, για επίσπευση της εφαρμογής των ρυθμίσεων, για αποζημίωση των ιδιοκτητών “κίτρινων” κτιρίων ως “κόκκινα”, από τις θεομηνίες του 2019 ”

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, με έγγραφό του προς τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Ιωάννη Κεφαλογιάννη, ζητά την άμεση έκδοση ερμηνευτικής εγκυκλίου για την εφαρμογή του άρθρου 24Δ του Ν. 4797/2021, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του Ν. 5116/2024.

Η συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση, η οποία θεσπίστηκε μετά από μακροχρόνιες και τεκμηριωμένες διεκδικήσεις του Δήμου Πλατανιά, δίνει τη δυνατότητα χορήγησης πλήρους ή μερικής στεγαστικής συνδρομής σε ιδιοκτήτες κτιρίων που έχουν χαρακτηριστεί «κίτρινα», να αποζημιωθούν ως ‘κόκκινα’, λόγω των καταστροφών του 2019 και βρίσκονται σε κατολισθαίνουσες περιοχές.

Ωστόσο, η υλοποίηση της ρύθμισης εκκρεμεί, καθώς απαιτείται η έκδοση σχετικής εγκυκλίου ή διοικητικής πράξης που θα καθορίσει το πλαίσιο, τις διαδικασίες και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης τόνισε «…Δεκάδες οικογένειες εξακολουθούν να ζουν υπό καθεστώς αβεβαιότητας, χωρίς δυνατότητα δόμησης, για χρόνια μετά τις θεομηνίες. Ζητούμε την επίσπευση της έκδοσης της σχετικής εγκυκλίου ή κάθε άλλης αναγκαίας διοικητικής πράξης, ώστε να καταστεί εφικτή, το συντομότερο δυνατό, η υποβολή των απαιτούμενων φακέλων από τους δικαιούχους και η ενεργοποίηση των ευεργετικών προβλέψεων του νόμου…»

Ε.Π.Κ.Κρητης: "Η καταγγελία της γιαγιάς, προς την...

Σε συνέχεια της καταγγελίας της γιαγιάς, που ήθελε να...

Δήμος Μινώα Πεδιάδας:Ξεκίνησε η ενεργοποίηση δωρεάν ασύρματης...

Αναμένεται επέκταση του σε όλο τον οικισμό και σε...

Ε.Π.Κ.Κρητης: "Η καταγγελία της γιαγιάς, προς την Eurobank, είχε αίσιο τέλος, με την μεσολάβηση της Ένωσης Καταναλωτών Κρήτης και της δεουσας δημοσιότητας"
