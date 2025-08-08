Ε.Π.Κ.Κρητης: “Η καταγγελία της γιαγιάς, προς την Eurobank, είχε αίσιο τέλος, με την μεσολάβηση της Ένωσης Καταναλωτών Κρήτης και της δεουσας δημοσιότητας”

Σε συνέχεια της καταγγελίας της γιαγιάς, που ήθελε να εξυπηρετήσει οικονομικά τον εγγονό της, για χρέος προς την την Τράπεζα Eurobank.υποκαταστημα Χανίων, oφείλουμε να ενημερώσουμε τους δανειολήπτες , ότι μετά την δημοσιοποίηση του θέματος από την Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης και την αντίστοιχη από τα Μέσα ενημέρωσης ,συμβατικά και ιντερνετικά, την επόμενη ημέρα του συμβάντος κλήθηκαν οι καταγγέλοντες απο την τράπεζα και υπήρξε ταχεία και άμεση υλοποίηση του αιτήματος των , δηλαδή εξόφληση του ποσού .που χρωστούσε.ο εγγονός και χορήγηση βεβαίωσης εξόφλησης.

Το γεγονός αυτό επιβεβαιώθηκε από στέλεχος της Περιφερειακής εποπτείας της Τράπεζας Euro bank σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με την Πρόεδρο της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης κ.Ιωαννα .Μελακη , τονίζοντας της ότι.το συγκεκριμένο υποκατάστημα της τράπεζας , διαθέτει καλοσυνάτους υπαλλήλους, έτοιμους να εξυπηρετήσουν κάθε στιγμή τον πολίτη.και οχι αδιάφορους και απαξιωτικούς.

Έκρινε δε ότι ,η συγκεκριμένη καταγγελία, δεν. στοχοποιεί την υπάλληλο, που διαχειρίστηκε την συγκεκριμένη υπόθεση καθώς, η όλη της εργασιακή σχέση και

πορεία στην εξυπηρέτηση του πελάτη, κρίνεται φιλική και προσβάσιμη .

Καί ότι την επόμενη μέρα που κλήθηκαν και πήγαν οι δανειολήπτες στο υποκατάστημα της τράπεζας ,εξυπηρετήθηκαν άμεσα και η γιαγιά μάλιστα υπήρξε πλήρως ικανοποιημένη, ευχαριστώντας την υπάλληλο.

Τέλος, αφού δόθηκαν οι δέουσες εξηγήσεις, το Περιφερειακό στέλεχος της Eurobank ,κάλεσε την Ένωση, μέσω της Προέδρου της ,κ.Μελσκη , ότι σε περίπτωση νόμιμων παραπόνων των καταναλωτών και καταγγελιών, να του γίνεται η σχετική ενημέρωση , για να βρίσκεται η δέουσα λύση, φιλικά, νόμιμα και εξωδικαστικά, για συμφέρον αμφοτέρων.

Μετά από τα παραπάνω, η Ένωση οφείλει να ευχαριστήσει το Περιφερειακό στέλεχος της Eurobank, για την γρήγορη αντανάκλαση ,ανταπόκριση και διευθέτηση του θέματος, προσφέροντας ανακούφιση και ψυχική αγαλλίαση, σε μία υπέροχη γιαγιά, που μεριμνά ,για το παρόν και το μέλλον του εγγονού της.

Για ενημέρωση επί δανείων, οι οφειλέτες ,μπορούν να τηλεφωνούν στο 3821092306 ημέρες Δευτέρα Τετάρτη Παρασκευή ώρες 9 έως 12 για κλείσιμο ραντεβού .

Η Πρόεδρος της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελακη

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ35

Ταχ.Δ/νση:Πλ.1866 Αρ.2

Email: epkxan@gmail.com

Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306