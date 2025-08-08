Δήμος Μινώα Πεδιάδας:Ξεκίνησε η ενεργοποίηση δωρεάν ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο σεδίκτυο σε σημεία του παραθαλάσσιου οικισμού του Τσούτσουρα

Αναμένεται επέκταση του σε όλο τον οικισμό και σε άλλα 32 σημεία του Δήμου

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας δημόσιων σημείων ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο στην παραθαλάσσια περιοχή του Τσούτσουρα, ένα από τα πιο δημοφιλή και τουριστικά μέρη του Δήμου. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας “WiFi4GR – Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο” και έχει ως στόχο να προσφέρει δωρεάν σύνδεση υψηλής ταχύτητας, σε κατοίκους και επισκέπτες του Τσούτσουρα

Αρχικά και λόγω της τουριστικής περιόδου, η υπηρεσία έχει τεθεί σε λειτουργία στο παραλιακό μέτωπο του Τσούτσουρα, καλύπτοντας το λιμάνι και τα πιο πολυσύχναστα σημεία της παραλίας. Για τη σύνδεση, οι χρήστες χρειάζεται απλώς να επιλέξουν το δίκτυο με την ονομασία “WIFI4GR” από τη λίστα των διαθέσιμων δικτύων στη φορητή τους συσκευή. Η πρόσβαση, έπειτα, παρέχεται ελεύθερα, χωρίς τη χρήση κάποιου κωδικού.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας για την παροχή σύγχρονων υπηρεσιών στους δημόσιους χώρους. Σταδιακά θα προστεθούν και νέα σημεία τόσο στον Τσούτσουρα όσο και σε άλλους οικισμούς, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι συνολικά, ο Δήμος έχει αιτηθεί την έγκριση για 32 σημεία ασύρματης πρόσβασης σε όλη την έκτασή του, όπου υπάρχει δημοτική παροχή ρεύματος, ώστε όσο το δυνατόν περισσότεροι πολίτες και επισκέπτες να απολαμβάνουν τις σύγχρονες δυνατότητες του διαδικτύου.

Η εγκατάσταση και η λειτουργία του εξοπλισμού, συνοδεύεται από τη δέσμευση της Δημοτικής Αρχής να καλύψει το κόστος παροχής ρεύματος και διαδικτύου για τα επόμενα πέντε χρόνια, στα εν λόγω σημεία.