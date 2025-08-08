Η ΕΟΡΤΗ

ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ

ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΔΙΑΚΟΝΟΥ

ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

5 και 6 Αυγούστου 2025

Πανηγυρικά εορτάσθηκε η Εορτή της Θείας του Κυρίου Μεταμορφώσεως στην Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου.

Κατά τον Εσπερινό της Εορτής, το απόγευμα της Τρίτης, 5ης Αυγούστου 2025, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος χοροστάτησε στην πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού Κουμπέ πόλεως Ρεθύμνης, με τη συμμετοχή πλήθους κληρικών και πιστών, καθώς και της Αδελφότητος της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Αμαρίου. Εκκλησιάσθηκαν επίσης η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης κ. Μαίρη Λιονή με τον σύζυγό της, Καθηγητή κ. Χρήστο Λιονή, καθώς και οι νέοι Διοικητές των Στρατοπέδων του Ρεθύμνου, ο Ανώτατος Διοικητή Φρουράς Ρεθύμνου και Διοικητής του 548 Α/Μ ΤΠ Ρεθύμνου, Αντισυνταγματάρχης Εμμανουήλ Μουρτζάκης και ο Διοικητής του 547 Α/Μ ΤΠ Ρεθύμνου, Αντισυνταγματάρχης Γεώργιος Σφηναρόλης.

Τον Θείο λόγο, κατά προτροπήν του Σεβασμιωτάτου, κήρυξε ο Πανοσιολ. Αρχιμ. Βασίλειος Παπαδάκης, Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Αναστασίας της Ρωμαίας Ρεθύμνης και Ιεροκήρυξ της Ιεράς Μητροπόλεως, ο οποίος με λόγο θεολογικό ανέλυσε υποδειγματικά τα μηνύματα της μεγάλης αυτής Δεσποτικής Εορτής.

Το πρωί της κυριωνύμου ημέρας, Τετάρτης, 6ης Αυγούστου 2025, ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Πρόδρομος χοροστάτησε κατά τον Όρθρο και στη συνέχεια τέλεσε Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, στην πανηγυρίζουσα Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού Χαλέπας Μυλοποτάμου, συμπαραστατούμενος υπό του Καθηγουμένου της Μονής, Πανοσιολ. Αρχιμ. Πορφυρίου Αουάντ, υπό κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, καθώς και υπό του Αιδεσιμολ. Πρωτ. Τίτου Ασημινάκη, κληρικού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, ο οποίος συνόδευσε όμιλο προσκυνητών από το Ηράκλειο.

Στο τέλος της ακολουθίας του Όρθρου, ο Σεβασμιώτατος προχείρισε σε Υποδιάκονο τον Αναγνώστη Γεώργιο Αρετίνη του Κωνσταντίνου, καταγόμενο από τα Αγρίδια Μυλοποτάμου, τον οποίο, κατά τη Θεία Λειτουργία, χειροτόνησε στον πρώτο βαθμό της Ιερωσύνης, τον του Διακόνου.

Ο νέος Διάκονος εξέφρασε με συγκίνηση την ευγνωμοσύνη του στον Πανάγαθο Τριαδικό Θεό και την Αγία μας Εκκλησία και υποσχέθηκε απόλυτη υπακοή και αφοσίωση για την άρση του σταυρού της Ιερωσύνης.

Ο Σεβασμιώτατος, με συγκίνηση, στην προσλαλιά του, απηύθυνε πατρικές νουθεσίες στον νέο Διάκονο της Τοπικής μας Εκκλησίας, τονίζοντάς του να μην λησμονήσει ποτέ ότι η Ιερωσύνη είναι χάρις και όχι «δικαίωμα».

Μεταξύ των πολυπληθών προσκυνητών, οι οποίοι προσήλθαν από διάφορα μέρη της Κρήτης, παρέστησαν ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου κ. Γεώργιος Κλάδος και Αντιδήμαρχοι του Δήμου, ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κρήτης κ. Μιχαήλ Σαρρής, εκπρόσωποι φορέων της περιοχής και ο Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Γαράζου Μυλοποτάμου, ενώ ιδιαίτερα τιμητική υπήρξε η συμπροσευχητική παρουσία του Πανοσιολ. Μεγάλου Ιεροκήρυκος του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου κ. Παναρέτου, συνοδευομένου από νέους της εκκλησιαστικής κοινότητας, την οποία αφοσιωμένα διακονεί στην Κωνσταντινούπολη.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, στον προαύλειο χώρο της Ιεράς Μονής, προσφέρθηκε εόρτια τράπεζα προς όλους τους προσκυνητές.