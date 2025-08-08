Δήμος Μινώα Πεδιάδας:Επιτυχημένο το «ταξίδι» του Κύκλου του Πολιτισμού σε Σαμπά και Θραψανό

Συνεχίζονται οι δράσεις με δύο νέους σταθμούς στο Μπιτζαριανό και το Καστέλλι και αφιέρωμα στον Νίκο Ψιλάκη

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη 7 Αυγούστου οι δράσεις του «Κύκλου του Πολιτισμού» στους οικισμούς Σαμπά και Θραψανό του Δήμου Μινώα Πεδιάδας Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα πλούσιο πρόγραμμα, το οποίο περιελάμβανε ξεναγήσεις, ομιλίες και θεατρική παράσταση.

Οι αρχαιολόγοι Γεώργιος Κατσαλής και Μαρία Μαρή καθοδήγησαν τους συμμετέχοντες στις ξεναγήσεις, προσφέροντας μια εις βάθος ματιά στις βυζαντινές εκκλησίες της Ζωοδόχου Πηγής στον Σαμπά και της Παναγίας Μεσοχωρήτισσας στο Θραψανό.

Ακολούθησε μια ενδιαφέρουσα ομιλία από τον Δρα Κωνσταντίνο Χριστάκη, με θέμα «Εικόνες πλούτου: η διαθήκη του Αντρέα Κορνάρου, τιμαριούχου του Θραψανού (1611)», η οποία φώτισε άγνωστες πτυχές της τοπικής ιστορίας.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με μια ξεκαρδιστική παράσταση Καραγκιόζη από το Θέατρο Σκιών Κρήτης, που διασκέδασε μικρούς και μεγάλους. Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων, οι παρευρισκόμενοι είχαν επίσης τη δυνατότητα να επισκεφτούν την έκθεση κεραμικών σκευών της βυζαντινής εποχής και την έκθεση φωτογραφίας με βυζαντινά κοσμήματα.

Συνεχίζονται οι δράσεις με δύο νέους σταθμούς στο Μπιτζαριανό και το Καστέλλι και αφιέρωμα στον Νίκο Ψιλάκη

Ο «Κύκλος του Πολιτισμού» συνεχίζεται την Κυριακή 10 Αυγούστου, με δύο νέους σταθμούς στο Μπιτζαριανό και το Καστέλλι. Οι εκδηλώσεις της ημέρας περιλαμβάνουν:

18:00 Ξενάγηση στην Βυζαντινή εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα στο Μπιτζαριανό από τον Γεώργιο Κατσαλή, Αρχαιολόγο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου – Κέρασμα από την Ενορία Καρουζανών.

19:00 Ξενάγηση στη Βυζαντινή εκκλησία του Αφέντη Χριστού στο Καστέλλι από την Ελένη Κανάκη, Αρχαιολόγο, Προϊσταμένη Τμήματος Βυζαντινών & Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων & Μουσείων Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου.

Πλατεία Μεϊντάνι, ώρα 20:00

«Αφιέρωμα στον συγγραφέα και δημοσιογράφο Νίκο Ψιλάκη» (Α’ μέρος)

• Ομιλία με θέμα: «Η Κρητική Διατροφή και το Σχολικό Περιβάλλον», από τον Γεώργιο Α. Φραγκιαδάκη, Αν. Καθηγητή «Διατροφής & Μεταβολισμού» του ΕΛΜΕΠΑ

• Διαδραστικό εργαστήρι Βυζαντινής κουζίνας από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κασταμονίτσας

• Μουσική παράσταση με τον Δημήτρη Σγουρό και απαγγελία ποιημάτων του Νίκου Ψιλάκη από τη Μαρίνα Σπανάκη

– Στο χώρο θα λειτουργεί έκθεση παραδοσιακών προϊόντων από παραγωγούς του Δήμου μας (λάδι, τυροκομικά, μέλι, αλλαντικά, κρασί, βότανα)

– Στη Σακορράφειο Δημοτική Βιβλιοθήκη θα λειτουργεί έκθεση του συγγραφικού έργου του Νίκου Ψιλάκη.

Οι δράσεις της Κυριακής 10 Αυγούστου συνδιοργανώνονται από τον Δήμο Μινώα Πεδιάδας, την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου και τους Πολιτιστικούς Συλλόγους Καστελλίου και Κασταμονίτσας.