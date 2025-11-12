ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Χανιά:Σύλληψη γυναίκας για κλοπές ,αφαίρεσε χρηματικά ποσά, κινητά τηλέφωνα και προσωπικά έγγραφα

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Συνελήφθη αλλοδαπή κατηγορούμενη για -2- περιπτώσεις κλοπών στα Χανιά

Αφαίρεσε χρηματικά ποσά, κινητά τηλέφωνα και προσωπικά έγγραφα

Άμεσα συνελήφθη χθες (11.11.2025) από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης του Τμήματος Άμεσης Δράσης Χανίων 34χρονη αλλοδαπή κατηγορούμενη για κλοπές στα Χανιά.

Ειδικότερα, πρωινή ώρα χθες (11.11.2025) άγνωστη εισήλθε σε οικία ημεδαπού σε περιοχή των Χανίων και αφαίρεσε πορτοφόλι που περιείχε χρηματικό ποσό 365 ευρώ και προσωπικά έγγραφα.

Από την αξιοποίηση στοιχείων και την άμεση ανταπόκριση περιπολούντων αστυνομικών της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης του Τμήματος Άμεσης Δράσης Χανίων εντοπίσθηκε σε περιοχή των Χανίων, η 34χρονη αλλοδαπή η οποία και συνελήφθη ενώ στην κατοχή της βρέθηκαν τα αφαιρεθέντα αντικείμενα και χρήματα.

Όπως προέκυψε από την προανάκριση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, η 34χρονη την 06.11.2025 είχε προβεί σε ακόμα μία κλοπή σε όχημα ημεδαπού, έχοντας αφαιρέσει τσαντάκι το οποίο περιείχε το χρηματικό ποσό των 1.000 ευρώ, κινητό τηλέφωνο και προσωπικά έγγραφα. Τα αφαιρεθέντα αντικείμενα ανευρέθηκαν και αποδόθηκαν στον κάτοχο τους.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων .

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

ΙΤΕ : Λέσχη Δημιουργικότητας Εκπαιδευτικών

0
ΙΔΕΟΝ: ΛΕΣΧΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Μια πρωτοβουλία του ΙΤΕ υπό την...

Συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης στη Διεθνή Τουριστική...

0
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΛΟΝΔΙΝΟΥ WTM 2025 Η Περιφέρεια Κρήτης πήρε μέρος...

ΙΤΕ : Λέσχη Δημιουργικότητας Εκπαιδευτικών

0
ΙΔΕΟΝ: ΛΕΣΧΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Μια πρωτοβουλία του ΙΤΕ υπό την...

Συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης στη Διεθνή Τουριστική...

0
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΛΟΝΔΙΝΟΥ WTM 2025 Η Περιφέρεια Κρήτης πήρε μέρος...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση του Λονδίνου WTM 2025
Επόμενο άρθρο
ΙΤΕ : Λέσχη Δημιουργικότητας Εκπαιδευτικών
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST