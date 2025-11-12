Συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση του Λονδίνου WTM 2025

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΛΟΝΔΙΝΟΥ WTM 2025

Η Περιφέρεια Κρήτης πήρε μέρος στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση του Λονδίνου WTM 2025 που πραγματοποιήθηκε από 04 έως 06 Νοεμβρίου. Η συμμετοχή της Κρήτης υλοποιήθηκε με stand που ήταν μέσα στο περίπτερο του Ε.Ο.Τ.

το οποίο κέρδισε τις εντυπώσεις, τόσο λόγω του μεγέθους του, όσο και λόγω της αισθητικής του, όπως αρμόζει για μία Ελληνική παρουσία σε μία από τις κορυφαίες εκδηλώσεις της διεθνούς τουριστικής συνάντησης και προβολής. Συνεκθέτες στο Ελληνικό Περίπτερο ήταν πολλοί ελληνικοί προορισμοί και επιχειρήσεις.

Μεγάλος αριθμός επισκεπτών ενδιαφέρθηκαν για συγκέντρωση πληροφοριών αλλά και για να υποβάλουν προτάσεις συνεργασιών. Πριν την έναρξη της έκθεσης είχαν προγραμματιστεί αρκετές Β2Β συναντήσεις, τόσο για τους εκπροσώπους της Περιφέρειας Κρήτης όσο και για τους επαγγελματίες του νησιού.

Ενδεικτικές είναι οι συναντήσεις που είχε η Αντιπροσωπεία της Περιφέρειας με την διοίκηση της Aegean, την Jet2 αλλά και την ομάδα Βρετανών φοιτητών τουρισμού που ήρθε να πάρει πληροφορίες και να εμπλουτίσει τις γνώσεις της.

Τονίζεται επίσης η συμμετοχή της Αντιπροσωπείας της Περιφέρειας σε σημαντικές παράλληλες εκδηλώσεις:

Α. Στρογγυλό Τραπέζι κορυφαίων στελεχών προορισμών, που οργάνωσε η Mabrian & Data Appeal με θέμα “την Προσέγγιση των εκδηλώσεων στους προορισμούς την εποχή του ΑΙ”, όπου την Περιφέρεια Κρήτης εκπροσώπησε ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Δρ. Κυριάκος Κώτσογλου.

Β. Εκδήλωση για την απονομή των βραβείων του διαγωνισμού “24th Annual WANDERLUST Readers Travel Awards”,

Γ. Εκδήλωση για την απονομή των βραβείων “Greek Travel Awards 2025”, όπου η Κρήτη βραβεύτηκε ως “ο καλύτερος προορισμός πολυτελείας” για την Ελούντα και επίσης επιλέχθηκε στους τρεις «κορυφαίους περιηγητικούς προορισμούς», για το Φαράγγι της Σαμαριάς .

Την αντιπροσωπεία της Περιφέρειας Κρήτης αποτελούσαν οι:

1. Δρ. Κυριάκος Κώτσογλου, Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού.

2. Δρ. Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γενικός Διευθυντής Βιώσιμης Ανάπτυξης.

3. Εμμ. Βολικάκης, Προϊστάμενος του Τμήματος Τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.

4. Αν. Διαμαντάκης, Σύμβουλος Τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.

5. Βάσω Κατσαντώνη, Διπλ. ξεναγός .

Ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, δήλωσε σχετικά :

“Η Μεγάλη Βρετανία, εδώ και χρόνια η δεύτερη μεγαλύτερη τροφοδότρια αγορά του Κρητικού Τουρισμού, με την πρώτη θέση στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, φλέρταρε ξανά με το ένα εκατομμύριο επισκέπτες και διψήφια αύξηση σε σχέση με το 2024.

Όμως το 2025, έστω κι αν είναι μια ακόμα χρονιά ρεκόρ, αποτελεί παρελθόν και η WTM 2025 έδειξε ότι και η επερχόμενη σαιζόν θα είναι μια ακόμα σπουδαία χρόνια για την Κρήτη, Παντού!”