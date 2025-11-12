ΚΡΗΤΗΛΑΣΙΘΙ

Στήριξη του Δήμου Αγίου Νικολάου στο έργο του ΚΕΘΕΑ

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Συνάντηση του Δημάρχου Μανώλη Μενεγάκη με τον Σύλλογο Οικογένειας ΚΕΘΕΑ

Τη στήριξη του Δήμου Αγίου Νικολάου στο σημαντικό κοινωνικό έργο που επιτελεί το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) εξέφρασε ο Δήμαρχος Μανώλης Μενεγάκης, κατά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο με εκπροσώπους του Συλλόγου Οικογένειας ΚΕΘΕΑ.

Μετά το πέρας συνάντησης, κατά την διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν οι δράσεις και οι ανάγκες του οργανισμού, ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου δήλωσε σχετικά: «Θεωρούμε ότι το ΚΕΘΕΑ, μέσα από τα προγράμματα και τις δράσεις του, επιτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο στη στεγνή απεξάρτηση.

Ως Δημοτική Αρχή, στηρίζουμε όπως μπορούμε τόσο τον Σύλλογο Οικογένειας, όσο και συνολικά τη δομή του ΚΕΘΕΑ, αναγνωρίζοντας τη συμβολή του στην κοινωνική συνοχή και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια».
Οι εκπρόσωποι του Συλλόγου Οικογένειας ΚΕΘΕΑ Γιώργος Φραντζεσκάκης (πρόεδρος), Κρυσταλλία Αγγελάκη (γραμματέας) και Λαμπρινή Δεσποτάκη (ταμίας), ευχαρίστησαν τον Δήμαρχο για την έμπρακτη στήριξή του.

