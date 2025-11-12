Παιδική – Εφηβική Βιβλιοθήκη Σούδας : «Ελάτε να φτιάξουμε μαζί τον λαχανόκηπο της βιβλιοθήκης μας!»:

«Ελάτε να φτιάξουμε μαζί τον λαχανόκηπο της βιβλιοθήκης μας!»: Στην Παιδική – Εφηβική Βιβλιοθήκη Σούδας στις 14/11

Την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025 η Δ’ Τάξη του 1ου Δημοτικού Σχολείου Σούδας, μαθητές/τριες, γονείς και εκπαιδευτικοί προσκαλούν τους φίλους/ες της Παιδικής – Εφηβικής Βιβλιοθήκης Σούδας να φτιάξουμε τον δικό μας λαχανόκηπο!

Φοράμε γάντια, καπέλα και μεγάλα χαμόγελα και δημιουργούμε μαζί μία πράσινη γωνιά στον κήπο της Βιβλιοθήκης! Μαζί μας θα είναι η Δομνίκη Βαγιάτη, ψυχοπαιδαγωγός και διαχειρίστρια περιβαλλοντικών έργων.

Ο Δήμος Χανίων και η Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων επελέγησαν και συμμετέχουν στο διεθνές πρόγραμμα φιλοξενίας «Βιώσιμες Βιβλιοθήκες» του Ινστιτούτου Γκαίτε, ως οι μοναδικοί εκπρόσωποι της Ελλάδας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού δικτύου «Goethe-Institut Europe I».

Κατά τη διάρκεια της δράσης, τα παιδιά θα γνωρίσουν πώς μεγαλώνουν τα λαχανικά, πώς συνεργάζονται τα φυτά και οι άνθρωποι και πώς μια μικρή ομάδα μπορεί να κάνει τη διαφορά για ένα πιο πράσινο και βιώσιμο μέλλον.

Πρόγραμμα εκδήλωσης

16.00–16.15, Προσέλευση κοινού

16.15–17.00, Φυτεύσεις & εργασίες στον λαχανόκηπο

17.00–17.30, Εγκαίνια της έκθεσης έργων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Σούδας

17.30–18.20, Συζήτηση με το κοινό & μικρή γιορτή με εκπλήξεις

18.20–18.30, Ομαδική φωτογραφία στον λαχανόκηπο & λήξη εκδήλωσης

Οι συμμετέχοντες καλούνται να έχουν μαζί τους:

 παγούρι με νερό

 γάντια εργασίας (αν υπάρχουν)

 πρόχειρα ρούχα (και αλλαξιά αν το χρειάζονται)

 σνακ και φρούτα εποχής για να μοιραστούμε σε έναν μεγάλο μπουφέ

Με τη δράση αυτή ολοκληρώνεται μια υπέροχη εβδομάδα γεμάτη γνώση, φαντασία και συνεργασία, που διοργανώθηκε με τη στήριξη της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων και της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ).

Σας περιμένουμε όλες και όλους να φυτέψουμε, να παίξουμε και να ονειρευτούμε

παρέα έναν πιο πράσινο κόσμο! Σε περίπτωση βροχόπτωσης θα σας ενημερώσουμε εγκαίρως για τον τρόπο διεξαγωγής της δράσης.