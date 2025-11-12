ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο:Ο χαιρετισμός του Δημάρχου Χερσονήσου κ. Ζαχαρία Δοξαστάκη με αφορμή την επετειακή εκδήλωση για τα 30 χρόνια του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Χαιρετισμό απηύθυνε ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης, με αφορμή την επετειακή εκδήλωση για τα 30 χρόνια προσφοράς του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» η οποία και πραγματοποιήθηκε στο Ωδείο Αθηνών.

Συγκεκριμένα στον χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Χερσονήσου ανέφερε:

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Αξιότιμοι προσκεκλημένοι,
Αγαπητοί φίλοι του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού»,

Με βαθιά συγκίνηση και ειλικρινή εκτίμηση απευθύνω αυτόν τον χαιρετισμό, καθώς δυστυχώς, για λόγους υγείας, δεν μπορώ να παραβρεθώ αυτοπροσώπως στην επετειακή εκδήλωση.

Τριάντα χρόνια προσφοράς, τριάντα χρόνια αφοσίωσης, τριάντα χρόνια φωτεινής παρουσίας στην κοινωνία μας. Ο Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού» αποτελεί ένα ζωντανό παράδειγμα του πώς το όραμα ενός παιδιού μπορεί να μεταμορφωθεί σε ελπίδα για χιλιάδες άλλα παιδιά.

Η δράση σας δεν είναι απλώς κοινωνική. Είναι βαθιά ανθρώπινη, ουσιαστική και διαχρονική. Στην εποχή μας, όπου οι προκλήσεις πολλαπλασιάζονται, η παρουσία σας είναι φάρος ανθρωπιάς και αλληλεγγύης.

Θερμά συγχαρητήρια για την αποψινή εκδήλωση, για το βραβείο «Ανδρέας Γιαννόπουλος» που τιμά την προσφορά και το ήθος, και για την πρωτοβουλία να ακουστούν οι φωνές των νέων που στηρίχθηκαν από τον Οργανισμό. Αυτές οι φωνές είναι η πιο αυθεντική επιβεβαίωση του έργου σας.

Εκ μέρους του Δήμου Χερσονήσου, σας ευχαριστούμε για όσα προσφέρετε και σας ευχόμαστε να συνεχίσετε με την ίδια δύναμη, το ίδιο πάθος και την ίδια πίστη στο παιδικό χαμόγελο που αλλάζει ζωές.

Με εκτίμηση και ευχές για υγεία και συνέχιση του έργου σας,

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου
Ζαχαρίας Δοξαστάκης

