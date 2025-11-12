Δήμος Ηρακλείου:Διπλή συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

Ειδική Συνεδρίαση για την έγκριση του απολογισμού οικονομικού έτους 2024 και Τακτική Συνεδρίαση για θέματα που περιλαμβάνονται στην Ημερήσια Διάταξη

Διπλή συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Ηρακλείου θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025.

Στις 12:00 θα πραγματοποιηθεί η Ειδική Συνεδρίαση για την έγκριση του απολογισμού οικονομικού έτους 2024 για το Δήμο Ηρακλείου.

Στις 12:30 θα ξεκινήσει η Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής με θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού δαπανών έτους 2025 σύμφωνα με τα αιτήματα των τμημάτων: Ανθρώπινου Δυναμικού και Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Βικελαίας Βιβλιοθήκης της Δ/νσης Παιδείας-Πολιτισμού & Νέας Γενιάς, Πληροφορικής της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής.

2. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών έτους 2025 που αφορά την μισθοδοσία του προσωπικού ΙΔΟΧ των παιδικών σταθμών.

3. Εισήγηση για Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Ηρακλείου έτους 2025, με την δημιουργία νέου ΚΑ. 61-7331.004 για την ένταξη της πράξης με τίτλο «Εργασίες αποκατάστασης αιθουσών διδασκαλίας σε σχολεία του Δήμου Ηρακλείου», με κωδικό ΟΠΣ 5227079, σύμφωνα με την υπ’αρ. πρωτ. 346121/10-10-2025 Απόφαση της Περιφέρειας Κρήτης.

4. Εισήγηση για Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Ηρακλείου έτους 2025, με την δημιουργία νέου ΚΑ. 61-7321.201 για την ένταξη του έργου με τίτλο «Κατασκευή τριών (3) μεταλλικών οικίσκων στο νέο σχολείο ΕΝΕΕΓΥΛ στην Νέα Αλικαρνασσό Ηρακλείου σε ακίνητο του Δήμου Ηρακλείου επί της οδού Μικράς Ασίας» με MIS5226956, σύμφωνα με την υπ’αρ. πρωτ. 319230/19-09-2025 Απόφαση της Περιφέρειας Κρήτης.

5. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την σημειακή τροποποίηση χωροθέτησης τμημάτων κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων.

6. Λήψη απόφασης για την μη άσκηση του ενδίκου μέσου της αιτήσεως αναιρέσεως κατά της με αριθ. 92/2025 απόφασης του Εφετείου Ανατολικής Κρήτης.

7. Εισήγηση του Αυτοτελούς Γραφείου Πολιτικής Προστασίας για την έγκριση: 1) Πίνακα Ωρομίσθιας Αποζημίωσης Χρήσης Υδροφόρων Οχημάτων και Οχημάτων Μεταφοράς Πληθυσμού, 2) Πρόσκλησης προς υποψήφιους ιδιωτικούς φορείς – ανάδοχους για την σύναψη Μνημονίων Συνεργασίας και την κατάρτιση Μητρώου Εργοληπτών, με σκοπό την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση διαχείριση των Συνεπειών από την εκδήλωση Καταστροφικών Φαινομένων στον Δήμο Ηρακλείου Κρήτης.

8. Έγκριση της μελέτης και των όρων του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Παροχή υπηρεσιών φύλαξης και ασφάλειας του κτιρίου του Δημαρχείου (Λότζια, μικρό και μεγάλο αίθριο), των Δημοτικών Κοιμητηρίων (Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης & του Νέου Κοιμητηρίου), του Κοιμητηρίου Νέας Αλικαρνασσού και του Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών του Δήμου Ηρακλείου».

9. Ανάκληση της με αριθμό 902/2025 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής και νέα εισήγηση για έγκριση δαπάνης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης για «Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση» για την παροχή υπηρεσιών που αφορούν «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» του Δήμου Ηρακλείου.

10. Λήψη απόφασης σχετικά με την παροχή υπηρεσιών που αφορούν στο «Επικοινωνιακό Σχέδιο Δήμου Ηρακλείου» έτους 2025 για: α) Έγκριση προσφυγής στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, β) έγκριση της μελέτης του Τμήματος Τουρισμού της Διεύθυνσης Πολιτισμού και των τεχνικών προδιαγραφών, γ) καθορισμό των όρων της πρόσκλησης υποβολής προσφορών και δ)

συγκρότηση και ορισμό των μελών της τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας.

11. Έγκριση υποκατάστασης αρχικού αναδόχου του έργου: «Εξωραϊσμός των κηποθέατρων Νίκου Καζαντζάκη & Μάνου Χατζηδάκη», Δήμου Ηρακλείου, λόγω εταιρικής αναδιάρθρωσης.

12. Έγκριση απολογιστικών στοιχείων της σχολικής επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου για το χρονικό διάστημα από Ιούνιο 2025 έως Ιούλιο 2025.

13. Έγκριση απολογιστικών στοιχείων της σχολικής επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου για το χρονικό διάστημα από Αύγουστο 2025 έως Σεπτέμβριο 2025.

14. Έγκριση απολογιστικών στοιχείων της σχολικής επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου για το χρονικό διάστημα από Ιούνιο 2025 έως Ιούλιο 2025.

15. Έγκριση απολογιστικών στοιχείων της σχολικής επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου για το χρονικό διάστημα από Αύγουστο 2025 έως Σεπτέμβριο 2025.

16. Ορισμός υπολόγου για παραλλαγή-μετατόπιση δικτύου ΔΕΗ Α.Ε.

17. Εισήγηση του Τμήματος Ταμείου για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.

18. Εισήγηση του Τμήματος ΤΑΠ Τελών Καθαρ. & Φωτισμού για διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Δ.Τ, Δ.Φ.

19. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 80,00 € για την κάλυψη της συνδρομής των νομικών έργων ΤΕΤΡΑΒΙΒΛΟΣΙ–CLASSEUR & ΤΕΤΡΑΒΙΒΛΟΣ ΙΙ–CLASSEUR.

20. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 1.500,00 € από τον Κ.Α. 60-6473.003 με τίτλο «Λειτουργικά έξοδα του Κέντρου Κοινότητας, του παραρτήματος Ρομά και του ΚΕΜ από το πρόγραμμα ΚΡΗΤΗ 2021-2027» για το έτος 2025.

21. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 3.200,00 € από τον Κ.Α. 60-6473.002 με τίτλο «Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ηρακλείου από το Πρόγραμμα ΚΡΗΤΗ 2021-2027» για το έτος 2025.

22. Εξειδίκευση δαπανών του ΚΑΕ 90-6474.023 με τίτλο: «Μοναδικοί φυτογενετικοί πόροι σε προστατευόμενες περιοχές και μικρά αστικά πάρκα της Κρήτης και της Κύπρου: Κοινές δράσεις ολοκληρωμένης διατήρησης και αειφορικής αξιοποίησης για ευαισθητοποίηση και φυσική προσαρμογή την κλιματική αλλαγή», με ακρωνύμιο «CONSEND» στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg VI-A «Ελλάδα-Κύπρος 2021-2027».

23. Έγκριση παραχώρησης χρήσης φορτηγού αυτοκινήτου και οδηγού από την ΔΕΠΑNΑΛ Α.Ε. και έγκριση προμήθειας καυσίμου φορτηγού από το αμαξοστάσιο του Δήμου Ηρακλείου.

24. Εισήγηση της Δημοτικής Πινακοθήκης για την αποδοχή δωρεάς καλλιτεχνικού έργου.

5. Έγκριση αποδοχής δωρεάς γραφικής ύλης από την ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ Α.Ε. (SUPER MARKET).

26. Έγκριση αποδοχής δωρεάς σχολικών ειδών από τα βιβλιοπωλεία «ΚΥΒΟΣ OFFICE SUPPLIES IKE», «ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ», «ΠΟΛΥΓΡΑΦΟΣ», «ΠΕΡΙ … ΓΡΑΦΗΣ & ΛΟΓΟΥ» και «ΓΡΑΦΙΤΗΣ».

27. Έγκριση αποδοχής δωρεάς σχολικών ειδών από το τουριστικό πρακτορείο με την επωνυμία «TREND TOURISTIC SERVICES», από την εταιρεία «ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ Α.Ε. SUPER MARKET» και από τον κάτοικο Ηρακλείου με τα αρχικά Ν.Τ.

28. Εισήγηση του Τμήματος Ταμειακής Βεβαίωσης για απαλλαγή οφειλετών από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής – Αλλαγή ημερομηνιών νέων ατομικών ειδοποιήσεων.

29. Έγκριση μετακίνησης και εξειδίκευση πίστωσης για τη μετάβαση του Αντιδημάρχου κ. Αγριμανάκη Γεώργιου στη Θεσσαλονίκη την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025 με επιστροφή το Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025.