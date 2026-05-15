Λήξη μαθημάτων για τα λύκεια σήμερα – Την ερχόμενη εβδομάδα αρχίζουν προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις

Τελευταίο κουδούνι θα χτυπήσει σήμερα, Παρασκευή, για τα λύκεια της επικράτειας, καθώς από την ερχόμενη εβδομάδα αρχίζουν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις.

Πιο συγκεκριμένα, οι προαγωγικές εξετάσεις για την Α’ και Β’ λυκείου θα διεξαχθούν από την ερχόμενη Δευτέρα, 18 Μαΐου 2026 έως την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026. Η 19η Ιουνίου έχει οριστεί ως η καταληκτική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων.

Όσον αφορά στους μαθητές και τις μαθήτριες της Γ’ λυκείου, οι απολυτήριες εξετάσεις (ονομαζόμενες και «ενδοσχολικές») θα διεξαχθούν επίσης από την ερχόμενη Δευτέρα, 18 Μαΐου 2026, αλλά μέχρι τη Δευτέρα 25η Μαΐου 2026, καθώς στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν οι Πανελλαδικές Εξετάσεις. Καταληκτική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων για τις απολυτήριες εξετάσεις είναι η 27η Μαΐου 2026.