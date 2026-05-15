Ρέθυμνο:Ανοίγει το Κουρταλιώτικο Φαράγγι

Το Κουρταλιώτικο Φαράγγι υποδέχεται τη φετινή τουριστική περίοδο από το προσεχές Σάββατο υπό ένα νέο καθεστώς οργανωμένης διαχείρισης. Η ελεγχόμενη πρόσβαση των επισκεπτών θα υποστηρίζεται καθημερινά από προσωπικό φύλαξης και καθαριότητας για τη διασφάλιση του χώρου.

Το νέο πλαίσιο λειτουργίας υλοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) με τον Δήμο Αγίου Βασιλείου, με στόχο την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, τη βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών και τη χρηματοδότηση δράσεων συντήρησης και διατήρησης της βιοποικιλότητας.

Η εφαρμογή του νέου πλαισίου αποτέλεσε απάντηση στην αυξημένη και συχνά άναρχη επισκεψιμότητα των προηγούμενων ετών, η οποία είχε οδηγήσει σε πιέσεις στο οικοσύστημα, συσσώρευση απορριμμάτων και αυξημένους κινδύνους για την ασφάλεια των επισκεπτών και του φυσικού περιβάλλοντος.

Το φαράγγι θα είναι ανοιχτό σε επισκέπτες από το Σάββατο 16 Μαΐου.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία από την πρώτη χρονιά εφαρμογής του νέου μοντέλου, το Κουρταλιώτικο Φαράγγι συγκέντρωσε ιδιαίτερα υψηλή επισκεψιμότητα, με περισσότερους από 140.000 επισκέψεις το 2025. Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τόσο τη δυναμική του προορισμού όσο και την ανάγκη οργανωμένης διαχείρισης, με στόχο τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας ΟΦΥΠΕΚΑ και Δήμου Αγίου Βασιλείου, υλοποιούνται δράσεις για την ενίσχυση της ασφάλειας και την αναβάθμιση των υποδομών, η βελτίωση των μονοπατιών και η ανάπτυξη υποστηρικτικών εγκαταστάσεων και υπηρεσιών για τους επισκέπτες. Παράλληλα, τα έσοδα από τα εισιτήρια κατευθύνονται τόσο στη συντήρηση του χώρου, σε δράσεις προστασίας της φύσης αλλά και σε μελέτες που αφορούν την ανάδειξη της περιοχής μέχρι το Φοινικόδασος του Πρέβελη.

Το Κουρταλιώτικο Φαράγγι αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους φυσικούς προορισμούς της Κρήτης, με εντυπωσιακή γεωμορφολογία και πλούσια βιοποικιλότητα. Οι απόκρημνες πλαγιές του, που φτάνουν σε ύψος έως και 600 μέτρα, φιλοξενούν σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας, ενώ το φαράγγι διασχίζεται από τον ποταμό Κουρταλιώτη, ο οποίος καταλήγει στο φοινικόδασος της Πρέβελης. Η περιοχή εντάσσεται στο ευρωπαϊκό οικολογικό δίκτυο Natura 2000, γεγονός που υπογραμμίζει τη σημασία της διατήρησης των φυσικών χαρακτηριστικών και της οικολογικής ισορροπίας της.

Κατά τη φετινή περίοδο συνεχίζεται η προσπάθεια συνδυασμού της προστασίας της φύσης με την οργανωμένη και ασφαλή επισκεψιμότητα, αναδεικνύοντας το Κουρταλιώτικο Φαράγγι ως πρότυπο βιώσιμης διαχείρισης φυσικών περιοχών στην Ελλάδα.