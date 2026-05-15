Ελλάδα: Παραμένει κορυφαίος ταξιδιωτικός προορισμός για το 2026, σύμφωνα με την visa

Πρόθεση επαναλαμβανόμενων επισκέψεων, αυξημένες ταξιδιωτικές δαπάνες και στροφή στις ψηφιακές πληρωμές καταγράφει νέα διεθνής έρευνα για την Ελλάδα

Στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ευρώπης εξακολουθεί να συγκαταλέγεται η Ελλάδα και για το 2026, σύμφωνα με τη μελέτη «Travel Trends 2026» της Visa, που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Ipsos και το Payment Innovation Hub.

Η έρευνα βασίστηκε σε στοιχεία ταξιδιωτών από τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και τη Γερμανία, οι οποίοι σχεδιάζουν να επισκεφθούν τη χώρα μέσα στο επόμενο έτος.

Τα ευρήματα δείχνουν ότι η Ελλάδα παραμένει ιδιαίτερα ελκυστική χάρη στον συνδυασμό φυσικής ομορφιάς, πολιτισμού και ποιοτικών ταξιδιωτικών εμπειριών.

Επισκέπτες που επιστρέφουν ξανά και ξανά στην Ελλάδα

Ένα από τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας είναι η υψηλή επαναληψιμότητα επισκέψεων. Το 55% των τουριστών που σχεδιάζουν διακοπές στην Ελλάδα το 2026 έχει επισκεφθεί ξανά τη χώρα στο παρελθόν, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δυναμική του ελληνικού τουρισμού.

Κυρίαρχο κίνητρο παραμένουν οι καλοκαιρινές διακοπές δίπλα στη θάλασσα, επιλογή που συγκεντρώνει το 74% των απαντήσεων, ιδιαίτερα μεταξύ Βρετανών και Γερμανών ταξιδιωτών.

Παράλληλα, σημαντικό ενδιαφέρον καταγράφεται και για τον πολιτιστικό τουρισμό, με τους Γάλλους να εμφανίζουν τη μεγαλύτερη προτίμηση σε επισκέψεις σε αρχαιολογικούς και πολιτιστικούς χώρους (72%).

Οι επισκέπτες από τη Βόρεια Αμερική φαίνεται να αναζητούν μια πιο ολοκληρωμένη εμπειρία που συνδυάζει παραλίες, πολιτισμό, αγορές και νυχτερινή ζωή.

Αττική, Κρήτη και νησιά στις πρώτες επιλογές

Η Αττική, η Κρήτη, το Νότιο Αιγαίο και τα Ιόνια Νησιά εξακολουθούν να αποτελούν τους δημοφιλέστερους ελληνικούς προορισμούς.

Οι Αμερικανοί επιλέγουν κυρίως την Αττική (57%), ενώ ακολουθούν το Νότιο Αιγαίο (42%) και η Στερεά Ελλάδα (36%), συνδυάζοντας τις βασικές πόλεις με τους εμβληματικούς προορισμούς.

Οι Ευρωπαίοι ταξιδιώτες διατηρούν μεγαλύτερη προτίμηση στα νησιά: οι Βρετανοί προτιμούν Ιόνια Νησιά (27%) και την Κρήτη (23%), οι Γάλλοι επιλέγουν την Κρήτη (39%), την Αττική (35%) και το Νότιο Αιγαίο (26%), ενώ οι Γερμανοί επικεντρώνονται κυρίως στην Κρήτη (37%), το Νότιο Αιγαίο (19%) και τα Ιόνια Νησιά (16%).

Οργάνωση ταξιδιών μήνες νωρίτερα

Η πλειονότητα των ταξιδιωτών οργανώνει τις διακοπές της αρκετά νωρίς, με σχεδόν 7 στους 10 να κλείνουν το ταξίδι τους τουλάχιστον δύο μήνες πριν από την αναχώρηση.

Παρότι οι παραδοσιακές ταξιδιωτικές πλατφόρμες και οι ιστοσελίδες ξενοδοχείων παραμένουν βασικά εργαλεία προγραμματισμού, η τεχνητή νοημοσύνη αρχίζει να παίζει ολοένα σημαντικότερο ρόλο. Εργαλεία όπως το ChatGPT χρησιμοποιούνται πλέον από αρκετούς ταξιδιώτες για έμπνευση, προτάσεις δραστηριοτήτων και εξοικονόμηση χρόνου κατά την οργάνωση των διακοπών τους.

Η τάση είναι ιδιαίτερα έντονη στους Αμερικανούς ταξιδιώτες, όπου σχεδόν ένας στους τρεις δηλώνει ότι αξιοποιεί εργαλεία AI στον σχεδιασμό των ταξιδιών του.

Ανθεκτικές οι ταξιδιωτικές δαπάνες

Παρά τη διεθνή οικονομική αβεβαιότητα, οι περισσότεροι ταξιδιώτες δηλώνουν ότι δεν σκοπεύουν να περιορίσουν τις δαπάνες τους για την Ελλάδα. Το 69% αναφέρει ότι θα διατηρήσει τον ταξιδιωτικό του προϋπολογισμό στα ίδια επίπεδα, ενώ σχεδόν δύο στους δέκα σχεδιάζουν να ξοδέψουν ακόμη περισσότερα.

Οι υψηλότερες δαπάνες καταγράφονται στους επισκέπτες από τις ΗΠΑ και τη Γερμανία. Σύμφωνα με τη μελέτη, οι Αμερικανοί εκτιμάται ότι θα δαπανήσουν κατά μέσο όρο περισσότερα από 3.000 ευρώ ανά άτομο για τις διακοπές τους στην Ελλάδα, γεγονός που ενισχύει τη δυναμική του τουρισμού υψηλής ποιότητας και πολυτελείας.

Ψηφιακές πληρωμές και βιωσιμότητα στο επίκεντρο

Οι κάρτες και τα ψηφιακά πορτοφόλια εξακολουθούν να κυριαρχούν στις συναλλαγές των επισκεπτών, ακόμη και σε χώρες όπου τα μετρητά παραμένουν δημοφιλή, όπως η Γερμανία. Οι περισσότεροι ταξιδιώτες δηλώνουν ότι επιθυμούν απρόσκοπτες και ασφαλείς πληρωμές κατά τη διάρκεια των διακοπών τους.

Ταυτόχρονα, ενισχύεται και η σημασία της βιωσιμότητας. Σχεδόν 7 στους 10 Αμερικανούς τουρίστες δηλώνουν διατεθειμένοι να πληρώσουν περισσότερο για πιο φιλικές προς το περιβάλλον υπηρεσίες και εμπειρίες, ενώ συνολικά το 34% των επισκεπτών εμφανίζεται πρόθυμο να επιβαρυνθεί οικονομικά για πιο βιώσιμες ταξιδιωτικές επιλογές.

Σύμφωνα με τη Visa, οι νέες ταξιδιωτικές τάσεις δείχνουν ότι οι επισκέπτες αναζητούν πλέον όχι μόνο ποιοτικούς προορισμούς, αλλά και ολοκληρωμένες ψηφιακές εμπειρίες που διευκολύνουν κάθε στάδιο του ταξιδιού τους.