ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗΠΑΙΔΕΙΑ

Με την πράσινη σημαία των οικολογικών σχολείων βραβεύθηκε το 2ο Γυμνάσιο Ηρακλείου

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Το 2ο Γυμνάσιο Ηρακλείου βρέθηκε φέτος ανάμεσα στα σχολεία που βραβεύθηκαν με την Πράσινη Σημαία των «Οικολογικών Σχολείων», μια διεθνή πιστοποίηση που αναγνωρίζει τη συστηματική προσπάθεια σχολικών μονάδων να ενσωματώσουν την αειφορία στη λειτουργία και στην κουλτούρα τους.

“Μετά από δύο χρόνια εντατικών δράσεων —ανακύκλωση στις τάξεις και καθαρισμός σχολικού κήπου, εκδρομές περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης στην Κρήτη, την υπόλοιπη Ελλάδα και το εξωτερικό, ενημερωτικές ομιλίες από ειδικούς— η προσπάθειά μας επισφραγίστηκε με αυτή την τιμητική διάκριση!

Ευχαριστούμε όλους τους μαθητές, τους γονείς, τους καθηγητές και το προσωπικό καθαριότητας του σχολείου για την καθημερινή τους συμβολή στην προσπάθεια αυτή”, τονίζεται στην ανάρτηση του σχολείου.

Το Δίκτυο «Οικολογικά Σχολεία», το οποίο συντονίζει στην Ελλάδα η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, αποτελεί το μεγαλύτερο πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης διεθνώς, με σχεδόν 55.000 σχολικές μονάδες σε περισσότερες από 100 χώρες και πάνω από 1.000 σχολεία στην Ελλάδα.

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

