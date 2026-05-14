Έγκλημα στην Αμμουδάρα: “Μη σου ξεφύγει, τον θέλω νεκρό… αλλιώς είσαι άνανδρος” – Μαρτυρία – σοκ για τη δολοφονία του Νικήτα, τον ρόλο της συζύγου του δράστη και τις παρακολουθήσεις από τρίτους

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Γυναίκα καταγγέλει ότι το ζευγάρι που βρίσκεται στη φυλακή είχε επιστρατεύσει άλλους τρεις και παρακολουθούσαν τον άτυχο Νικήτα ενώ η σύζυγος του 54χρονου έλεγε στον άνδρα της ότι θα είναι άνανδρος αν δεν τον σκοτώσει.

Μια μαρτυρία – φωτιά έρχεται στο φως της δημοσιότητας για τον ρόλο που διαδραμάτισε η σύζυγος του 54χρονου δράστη που εκτέλεσε στην Αμμουδάρα τον 21χρονο Νικήτα Γεμιστό.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία αυτή η σύζυγος του 54χρονου έλεγε ότι θέλει νεκρό τον Νικήτα ενώ αποκαλούσε τον άντρα της άνανδρο που δεν τον σκότωσε.

Η ίδια μαρτυρία αναφέρει ότι εκτός από το ζευγάρι που κατηγορείται είχαν επιστρατευτεί άλλα τρία άτομα και παρακολουθούσαν τον 21χρονο ενώ την ώρα της δολοφονίας η σύζυγος του 54χρονου φώναζε ότι «μη σου ξεφύγει, τον θέλω νεκρό».

Η μαρτυρία – φωτιά από γυναίκα αναφέρει:

«Έχω μια φίλη που δούλευε με γυναίκα 54χρονου. Η γυναίκα έλεγε ότι θα τον σκοτώσει και θα το δείτε. Στη συνέχεια είχε γίνει συνέδριο ψυχολογικής στήριξης και όταν κατάλαβε ότι προσπαθούσαν να την βοηθήσουν σταμάτησε.

Με τον καιρό αρρώστησε το μυαλό του άντρα της. Ερχόταν στην Αμμουδάρα και κρατούσαν χαρτιά και μάζευαν υπογραφές για να φτιαχτεί ο δρόμος. Η σύζυγος του 54χρονου έλεγε ότι είσαι άνανδρος αν δεν τον σκοτώσεις και τον θέλω νεκρό.

Ο 54χρονος τα έλεγε σε κοντινά του άτομα. Οι απόπειρες ξεκίνησαν τα τελευταία 2 χρόνια. Ο 54χρονος είχε τρία άτομα και τον παρακολουθούσαν και επίσης πάντα οπλοφορούσε και η γυναίκα του έλεγε είσαι άνανδρος.

Η γυναίκα του έλεγε τη μέρα της δολοφονίας «μη σου ξεφύγει τον θέλω νεκρό». Το άκουσε άνθρωπος που ακολουθούσε το αυτοκίνητο και είδε τη δολοφονία και έλεγε γιατί να ζει αυτός και να κάνει τη ζωή του τον θέλω νεκρό.

Τα έλεγε και στη δουλειά και δεξιά και αριστερά».

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

ΠΚ team
