«Μαϊμού» φυσικοθεραπείες με ΑΜΚΑ ανυποψίαστων πολιτών – Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. κύκλωμα απάτης σε βάρος του ΕΟΠΥ

Εγκληματική ομάδα που φέρεται να εξαπατούσε τον ΕΟΠΥΥ μέσω εικονικών παραπεμπτικών φυσικοθεραπείας εξαρθρώθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, έπειτα από πολύμηνη έρευνα σε συνεργασία με τον Οργανισμό.

Κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 13 Μαΐου σε περιοχές του Πειραιά, συνελήφθησαν τρία άτομα, τα οποία φέρονται να συμμετείχαν στο κύκλωμα. Πρόκειται για έναν 39χρονο φυσικοθεραπευτή, ο οποίος εμφανίζεται ως βασικός οργανωτής, καθώς και δύο ορθοπεδικούς, ηλικίας 51 και 49 ετών.

Παράλληλα, στη δικογραφία περιλαμβάνεται και υπάλληλος του ΕΟΠΥΥ, ο οποίος κατηγορείται ότι παρείχε υπηρεσιακές πληροφορίες και φέρεται να έλαβε χρήματα προκειμένου να αρχειοθετηθούν σχετικές καταγγελίες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τα μέλη της ομάδας φέρονται να εξέδιδαν ψευδείς ιατρικές γνωματεύσεις και παραπεμπτικά φυσικοθεραπείας χρησιμοποιώντας ΑΜΚΑ ανυποψίαστων ασφαλισμένων, χωρίς οι ίδιοι να γνωρίζουν ότι τα στοιχεία τους χρησιμοποιούνταν

Στη συνέχεια, τα παραπεμπτικά εκτελούνταν εικονικά από το φυσικοθεραπευτήριο, με πλαστές υπογραφές παραλαβής και εκτέλεσης συνεδριών.

Οι Αρχές διαπίστωσαν πως σε πολλές περιπτώσεις τα στοιχεία επικοινωνίας που δηλώνονταν ήταν ανύπαρκτα, γεγονός που ενίσχυσε τις υποψίες για οργανωμένη δράση.

Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί 1.961 εικονικά παραπεμπτικά, που αντιστοιχούν σε 19.610 δήθεν συνεδρίες φυσικοθεραπείας, με τη χρήση 1.683 διαφορετικών ΑΜΚΑ ασφαλισμένων.

Η οικονομική ζημία για τον ΕΟΠΥΥ υπολογίζεται ότι ξεπερνά τις 264.000 ευρώ, ενώ οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι εμπλεκόμενοι αφορούν, μεταξύ άλλων, απάτη, πλαστογραφία, ψευδείς βεβαιώσεις, παραβίαση προσωπικών δεδομένων, δωροδοκία και δωροληψία υπαλλήλου.