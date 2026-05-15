Εορτολόγιο 15 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα, Παρασκευή 15 Μαΐου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη του Οσίου Αχιλλίου, του Οσίου Παχωμίου του Μεγάλου και της Οσίας Καλής.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, έχουν γιορτή οι:

Αχίλλιος, Αχιλλέας, Αχίλλειος

Παχώμιος, Παχούμιος, Πάχος

Καλή, Κάλη

Ο Όσιος Παχώμιος γεννήθηκε το 292 μ.Χ στην Κάτω Θηβαΐδα της Αιγύπτου από γονείς ειδωλολάτρες και έζησε κατά τους χρόνους του αυτοκράτορος Κωνσταντίνου του Μεγάλου (306 – 337 μ.Χ.). Στο στρατό, στον οποίο κατετάγη σε ηλικία 20 ετών, γνωρίσθηκε με Χριστιανούς στρατιώτες και διδάχθηκε από αυτούς τα της Χριστιανικής πίστεως. Όταν δεν απολύθηκε από τις τάξεις του στρατού, εγκατέλειψε τον κόσμο και αφού μετέβη στην Άνω Θηβαΐδα, βαπτίσθηκε και εκάρη μοναχός.

Επιθυμώντας μεγαλύτερη ησυχία, για να αφοσιωθεί στην ερημική ζωή και την άσκηση, κατέφυγε στην έρημο και ετέθη υπό την πνευματική καθοδήγηση του περίφημου ησυχαστού Παλάμονος, του οποίου έγινε τέλειος μιμητής.

Είναι ο ιδρυτής του κοινοβιακού μοναστικού βίου. Ίδρυσε το πρώτο κοινόβιο το 330 στο νησί Ταβένα στο Νείλο. Αυτό εξελίχτηκε σε συγκρότημα μοναστηριών, που περιλάμβανε εννιά μοναστήρια, δύο εκ των οποίων ήταν γυναικεία, με δυναμικό 7.000 μοναχών. Ανάμεσά τους ήταν πολλοί Έλληνες.

Η μνήμη του Οσίου Παχώμιου εορτάζεται κάθε χρόνο στις 15 Μαΐου.

Απολυτίκιον

Ἦχος πλ. α’. Τὸν συνάναρχον Λόγον

Ἀγελάρχης ἐδείχθης τοῦ Ἀρχιποιμένος, Μοναστῶν τᾶς ἀγέλας Πάτερ Παχώμιε, πρὸς τὴν μάνδραν ὁδηγῶν τὴν ἐπουράνιον, καὶ τὸ πρέπον ἀσκηταίς, ἐκεῖθεν σχῆμα μυηθεῖς, καὶ τοῦτο πάλιν μυήσας, νῦν δὲ σὺν τούτοις ἀγάλλη, καὶ συγχορεύεις ἐν οὐρανίαις σκηναίς.