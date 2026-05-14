Από σήμερα το Ρέθυμνο στροβιλίζεται στους ρυθμούς του 2ου Θερινού Αθλητικού Καμπ

Εκτός από «Πόλη των γραμμάτων και των τεχνών», το Ρέθυμνο εξελίσσεται και σε «Πόλη των σπορ», αποτελώντας έναν πολυσύχναστο, πλουραλιστικό, ελκυστικό και δημοφιλή αθλητικό προορισμό.

Στο πλαίσιο αυτής της διακηρυγμένης στόχευσης η οποία υλοποιείται εδώ και καιρό, εντάσσεται και το Summer Sports Camp, που θα διοργανωθεί για δεύτερη διαδοχική χρονιά και μάλιστα σε βελτιωμένη και επηυξημένη έκδοση.

Η αντίστροφη μέτρηση προς τη διοργάνωση του άρχισε σήμερα, Πέμπτη, 14 Μαΐου, με το άνοιγμα της διαδικασίας των εγγραφών, οι οποίες πραγματοποιούνται μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Δήμου Ρεθύμνης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.rethymno.gr , όπου αναφέρονται όλες οι πληροφορίες, καθώς επίσης και οι όροι συμμετοχής.

Η προθεσμία των δηλώσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα που αφορά αποκλειστικά δημότες και μόνιμους κατοίκους του Δήμου Ρεθύμνης θα εκπνεύσει το βράδυ της 31ης Μαΐου.

Το Θερινό Αθλητικό Καμπ διοργανώθηκε πέρυσι για πρώτη φορά και γνώρισε πολύ μεγάλη επιτυχία προσελκύοντας πάνω από 500 παιδιά, ενώ εφέτος θα έχει αναβαθμισμένη μορφή και μεγαλύτερη διάρκεια.

Το 2ο Summer Sports Camp θα πραγματοποιηθεί σε τέσσερις (αντί των τριών του 2025) περιόδους, με την αυλαία να ανοίγει στις 22 Ιουνίου και να πέφτει στις 14 Αυγούστου, ενώ υπολογίζεται ότι θα φιλοξενήσει περίπου 800 παιδιά.

Στο πλαίσιο του περυσινού Summer Sports Camp εκτυλίχθηκαν 13 διαφορετικές δράσεις, οι οποίες θα αυξηθούν στην εφετινή διοργάνωση, προσφέροντας στα παιδιά την ευκαιρία να ασχοληθούν, να γνωρίσουν και να μυηθούν σε μια ευρύτερη γκάμα αθλημάτων και δράσεων.

«Το Summer Sports Camp του 2025 γνώρισε μεγάλη επιτυχία και ως εκ τούτου ανέβασε ψηλότερα τον πήχη των προσδοκιών. Τα παιδιά που έλαβαν μέρος ενθουσιάσθηκαν, το ίδιο και οι γονείς που μας τα εμπιστεύθηκαν συνειδητοποιώντας ότι το Τμήμα Αθλητισμού και ο Δήμος Ρεθύμνης τους προσέφερε μια πολύ χρήσιμη, ενδιαφέρουσα και δημιουργική απασχόληση.

Η εφετινή διοργάνωση θα είναι μεγαλύτερη σε χρονική διάρκεια και σε συμμετοχές παιδιών, ενώ θα εμπλουτισθεί και με περισσότερες αθλητικές δραστηριότητες, που θα ανακοινωθούν εντός των προσεχών ημερών» επισήμανε ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Νίκος Προβιάς.