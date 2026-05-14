Ρέθυμνο:Με επιτυχία η ενημερωτική ομιλία με θέμα «Ταξιδεύω με Ασφάλεια στο Διαδίκτυο;» στον Πλακιά.

Με μεγάλη συμμετοχή και ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 13 Μαΐου 2026, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Δημοτικού Σχολείου Πλακιά, η πέμπτη ενημερωτική ομιλία με θέμα «Ταξιδεύω με Ασφάλεια στο Διαδίκτυο;».

Η δράση εντάσσεται στην καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που υλοποιεί το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Ρεθύμνης, με πρωτοβουλία του Προέδρου του, κ. Μιχάλη Σαρρή, σε συνεργασία με την Αστυνομική Διεύθυνση Ρεθύμνου, την Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, την Ιερά Μητρόπολη Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων, τους Δήμους της Π.Ε. Ρεθύμνου, καθώς και τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου.

Καθοριστική υπήρξε η συμβολή της Σχολικής Κοινότητας του Δημοτικού Σχολείου Πλακιά και των Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Φοίνικα, οι οποίοι συνέβαλαν ενεργά στην επιτυχημένη υλοποίηση της εκδήλωσης.

Την έναρξη της εκδήλωσης πραγματοποίησε ο Πρόεδρος του Κέντρου Πρόληψης και Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος, κ. Μιχάλης Σαρρής, ο οποίος αναφέρθηκε στη σημασία της πρόληψης και της σωστής ενημέρωσης γύρω από τους σύγχρονους κινδύνους του διαδικτύου. Παράλληλα, τόνισε τον ουσιαστικό ρόλο της ψηφιακής αγωγής στην ενίσχυση της ασφάλειας και της προστασίας παιδιών και εφήβων στον ψηφιακό κόσμο.

Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Πλακιά, κ. Ματθαίος Λίτινας, ο Πρόεδρος του Νομαρχιακού Τμήματος ΑΔΕΔΥ, κ. Γιάννης Μαρινάτος, καθώς και η Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου, κα Γεωργία Μιχελουδάκη.

Στο πλαίσιο των εισηγήσεων, η κα Ανδρονίκη Μπογά, Ψυχολόγος και Επιστημονικά Υπεύθυνη του Κέντρου Πρόληψης Π.Ε. Ρεθύμνης, ανέδειξε τη σημασία ανάπτυξης δεξιοτήτων, όπως η αυτορρύθμιση και η κριτική σκέψη, προκειμένου τα παιδιά και οι έφηβοι να αξιοποιούν το διαδίκτυο με ασφαλή και δημιουργικό τρόπο, περιορίζοντας τους παράγοντες που ενδέχεται να οδηγήσουν σε προβληματική χρήση.

Στη συνέχεια, οι κ. Εμμανουήλ Σταυγιανουδάκης, Υπαστυνόμος Β΄ και Προϊστάμενος του Γραφείου Γενικής Αστυνόμευσης, και ο κ. Γεώργιος Κιαγιαδάκης, Υπαστυνόμος Β΄ του Γραφείου Τεχνικής Υποστήριξης και Πληροφορικής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ρεθύμνου, παρουσίασαν μέσα από παραδείγματα της καθημερινότητας σημαντικές πτυχές της ψηφιακής ασφάλειας. Ειδικότερα, αναφέρθηκαν στους κινδύνους της διαδικτυακής εγκληματικότητας, της παραπληροφόρησης, της διαδικτυακής παρενόχλησης και της έκθεσης σε ακατάλληλο περιεχόμενο, δίνοντας παράλληλα χρήσιμες οδηγίες προστασίας για μικρούς και μεγάλους χρήστες του διαδικτύου.

Τον συντονισμό της εκδήλωσης είχε η ψυχολόγος και εξωτερική συνεργάτιδα του Κέντρου Πρόληψης, κα Ιωάννα Ορφανίδου.

Θερμές ευχαριστίες εκφράζονται προς όλους όσοι παρευρέθηκαν και συμμετείχαν ενεργά στη συζήτηση. Η ανταπόκριση και το ενδιαφέρον του κοινού ανέδειξαν για ακόμη μία φορά την ανάγκη συνεχούς ενημέρωσης και ενίσχυσης της ψηφιακής παιδείας απέναντι στις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής.