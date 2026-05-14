ΚΡΗΤΗ

Συνεργασία Περιφέρειας Κρήτης και Φορέων για την ενίσχυση της Προσβασιμότητας των Ατόμων με Αναπηρία

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

«Δράσεις άρσης εμποδίων και Βελτίωσης πρόσβασης σε υπηρεσίες και Υποδομές των Ατόμων με Αναπηρίες και των Οικογενειών τους στην Περιφέρεια Κρήτης» ήταν το θέμα της Περιφερειακής Σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης και σε συνεργασία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία (ΠΟΣΓΚΑμεΑ) και της Ένωσης Γονέων & Κηδεμόνων ΑμεΑ «Ζωοδόχος Πηγή».

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης αναδείχθηκαν οι βασικές ανάγκες και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία και οι οικογένειές τους στην καθημερινότητά τους, με ιδιαίτερη έμφαση στην προσβασιμότητα δημόσιων υπηρεσιών και υποδομών,

στη βελτίωση της εξυπηρέτησης και της κοινωνικής ένταξης, στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ φορέων και δημόσιων αρχών, καθώς και στην αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων για παρεμβάσεις σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Δήλωση Αντιπεριφερειάρχη Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης
Ο Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης της Περιφέρειας Κρήτης, Στέλιος Βοργιάς ανέφερε:

«Η Περιφέρεια Κρήτης συνεχίζει να επενδύει σε πολιτικές προσβασιμότητας, κοινωνικής συνοχής και συμπερίληψης, με στόχο μια Κρήτη χωρίς αποκλεισμούς, όπου κάθε άνθρωπος θα μπορεί να ζει με αξιοπρέπεια, ασφάλεια και ίσες ευκαιρίες.

Η ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνική και δημόσια ζωή δεν αποτελεί ζήτημα επιλογής αλλά υποχρέωση της Πολιτείας και της Αυτοδιοίκησης. Μέσα από τη συνεργασία με τους συλλογικούς φορείς, καταγράφουμε τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας και σχεδιάζουμε παρεμβάσεις με ουσιαστικό αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών».

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Δήμος Ηρακλείου:Αναβιώνει το έθιμο της Μαλλιαρής στον...

0
Πέμπτη 21/5 στις 19:00 Το έθιμο της «Μαλλιαρής» θα αναβιώσει...

Λασίθι:Το INNSiDE Crete Elounda υποδέχθηκε τους πρώτους...

0
Με τη νέα άφιξη στην Ελούντα, η Meliá Hotels...

Δήμος Ηρακλείου:Αναβιώνει το έθιμο της Μαλλιαρής στον...

0
Πέμπτη 21/5 στις 19:00 Το έθιμο της «Μαλλιαρής» θα αναβιώσει...

Λασίθι:Το INNSiDE Crete Elounda υποδέχθηκε τους πρώτους...

0
Με τη νέα άφιξη στην Ελούντα, η Meliá Hotels...
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Λασίθι:Το INNSiDE Crete Elounda υποδέχθηκε τους πρώτους του επισκέπτες
Επόμενο άρθρο
Δήμος Ηρακλείου:Αναβιώνει το έθιμο της Μαλλιαρής στον Καράβολα
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Δήμος Ηρακλείου:«Όχι» Καλοκαιρινού για δομή μεταναστών στους Μαλάδες

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Επικοινωνία του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού με τον Υπουργό...

Από σήμερα το Ρέθυμνο στροβιλίζεται στους ρυθμούς του 2ου Θερινού Αθλητικού Καμπ

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Εκτός από «Πόλη των γραμμάτων και των τεχνών», το...

Δήμος Ηρακλείου:Αναβιώνει το έθιμο της Μαλλιαρής στον Καράβολα

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Πέμπτη 21/5 στις 19:00 Το έθιμο της «Μαλλιαρής» θα αναβιώσει...

Χανιά:Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τμήμα Μεγάλα Χωράφια -Καλύβες

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ανακοινώνεται, με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων, η λήψη...