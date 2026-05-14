Δήμος Ρεθύμνης : Πρωτοβουλία για χώρους στάθμευσης οχημάτων

Ο Δήμος Ρεθύμνης, με πρωτοβουλία του Αντιδημάρχου Κυκλοφοριακών Θεμάτων και Τεχνικών Έργων κ. Άγγελου Μαλά, προχωρά σε δράση για τη δημιουργία μικρών ελεύθερων χώρων στάθμευσης και δημόσιων χώρων σε γειτονιές της πόλης, με στόχο την αποσυμφόρηση του κυκλοφοριακού και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

Στο πλαίσιο αυτό, απευθύνεται πρόσκληση συνεργασίας προς ιδιοκτήτες αναξιοποίητων οικοπέδων εντός του αστικού ιστού, προκειμένου οι χώροι να διατεθούν προσωρινά προς αξιοποίηση για κοινωφελείς ανάγκες της πόλης.

Ο Δήμος αναλαμβάνει τον καθαρισμό, τη βασική διαμόρφωση και όλες τις απαραίτητες διαδικασίες, ενώ στους ιδιοκτήτες παρέχεται οικονομικό αντάλλαγμα και ευελιξία στην παραχώρηση του χώρου.

Με σύνθημα «Μπορεί να γίνεις λύση για όλους», ο Δήμος καλεί τους συμπολίτες να συμβάλουν σε μια πιο λειτουργική, ανθρώπινη και φιλική πόλη.

Πληροφορίες: Τμήμα Περιουσίας Δήμου Ρεθύμνης, τηλ. 28310 40035.