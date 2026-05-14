ΡΕΘΥΜΝΟ

Δήμος Ρεθύμνης : Πρωτοβουλία για χώρους στάθμευσης οχημάτων

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο Δήμος Ρεθύμνης, με πρωτοβουλία του Αντιδημάρχου Κυκλοφοριακών Θεμάτων και Τεχνικών Έργων κ. Άγγελου Μαλά, προχωρά σε δράση για τη δημιουργία μικρών ελεύθερων χώρων στάθμευσης και δημόσιων χώρων σε γειτονιές της πόλης, με στόχο την αποσυμφόρηση του κυκλοφοριακού και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

Στο πλαίσιο αυτό, απευθύνεται πρόσκληση συνεργασίας προς ιδιοκτήτες αναξιοποίητων οικοπέδων εντός του αστικού ιστού, προκειμένου οι χώροι να διατεθούν προσωρινά προς αξιοποίηση για κοινωφελείς ανάγκες της πόλης.

Ο Δήμος αναλαμβάνει τον καθαρισμό, τη βασική διαμόρφωση και όλες τις απαραίτητες διαδικασίες, ενώ στους ιδιοκτήτες παρέχεται οικονομικό αντάλλαγμα και ευελιξία στην παραχώρηση του χώρου.

Με σύνθημα «Μπορεί να γίνεις λύση για όλους», ο Δήμος καλεί τους συμπολίτες να συμβάλουν σε μια πιο λειτουργική, ανθρώπινη και φιλική πόλη.
Πληροφορίες: Τμήμα Περιουσίας Δήμου Ρεθύμνης, τηλ. 28310 40035.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Από σήμερα το Ρέθυμνο στροβιλίζεται στους...

0
Εκτός από «Πόλη των γραμμάτων και των τεχνών», το...

Ρέθυμνο:Με επιτυχία η ενημερωτική ομιλία με θέμα...

0
Με μεγάλη συμμετοχή και ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη...

Από σήμερα το Ρέθυμνο στροβιλίζεται στους...

0
Εκτός από «Πόλη των γραμμάτων και των τεχνών», το...

Ρέθυμνο:Με επιτυχία η ενημερωτική ομιλία με θέμα...

0
Με μεγάλη συμμετοχή και ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη...
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ρέθυμνο:Με επιτυχία η ενημερωτική ομιλία με θέμα «Ταξιδεύω με Ασφάλεια στο Διαδίκτυο;» στον Πλακιά.
Επόμενο άρθρο
Από σήμερα το Ρέθυμνο στροβιλίζεται στους ρυθμούς του 2ου Θερινού Αθλητικού Καμπ
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Δήμος Ηρακλείου:«Όχι» Καλοκαιρινού για δομή μεταναστών στους Μαλάδες

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Επικοινωνία του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού με τον Υπουργό...

Από σήμερα το Ρέθυμνο στροβιλίζεται στους ρυθμούς του 2ου Θερινού Αθλητικού Καμπ

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Εκτός από «Πόλη των γραμμάτων και των τεχνών», το...

Δήμος Ηρακλείου:Αναβιώνει το έθιμο της Μαλλιαρής στον Καράβολα

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Πέμπτη 21/5 στις 19:00 Το έθιμο της «Μαλλιαρής» θα αναβιώσει...

Χανιά:Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τμήμα Μεγάλα Χωράφια -Καλύβες

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ανακοινώνεται, με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων, η λήψη...