ΚΡΗΤΗ

Σταύρος Αρναουτάκης: «Επενδύουμε στον άνθρωπο και θωρακίζουμε τη δημόσια υγεία στην Κρήτη»

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

εναρκτήρια ομιλία στο 19ο Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο

Με την εναρκτήρια ομιλία του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη άνοιξαν οι εργασίες του 19ου Πανελλήνιου Επιστημονικού και Επαγγελματικού Νοσηλευτικού Συνεδρίου, που πραγματοποιείται στο Ηράκλειο. Στην εκδήλωση, η οποία συμπίπτει με τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Νοσηλευτή, αναδείχθηκε ο κομβικός ρόλος του νοσηλευτικού προσωπικού στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, αλλά και η στρατηγική ανάπτυξης της Κρήτης για τα επόμενα χρόνια.

Κατά την ομιλία του με τίτλο «Κρήτη: Παρελθόν, Παρόν και Μέλλον», ο Σταύρος Αρναουτάκης αναφέρθηκε στην ιστορική διαδρομή του νησιού ως «ηθικό οικοδόμημα» που σμίλεψε την έννοια της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, αναφέρθηκε στην αναπτυξιακή προοπτική και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της Περιφέρειας για την αφοσίωση των νοσηλευτών, υπογραμμίζοντας ότι από αυτούς εξαρτάται η ποιότητα φροντίδας των ασθενών, παρά τις αντίξοες συνθήκες και τις ελλείψεις προσωπικού.

Απευθυνόμενος στους συνέδρους, ο Σταύρος Αρναουτάκης σημείωσε πως «η στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης στη λειτουργία των Νοσοκομείων και των Δομών Υγείας, με την αναβάθμιση των κτηριακών υποδομών, την προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού και την ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού είναι συνεχής και αδιαπραγμάτευτη».

Κλείνοντας, ο Περιφερειάρχης Κρήτης επεσήμανε ότι η υγεία αποτελεί το μέγιστο αγαθό και η προστασία της είναι χρέος της Πολιτείας.
«Επενδύουμε στους ανθρώπους και υλοποιούμε δράσεις κοινωνικής πολιτικής με επίκεντρο την πρόληψη. Σ’ αυτήν την προσπάθεια, σάς θέλουμε στο πλευρό μας για να συνεχίσουμε να προστατεύουμε την υγεία των πολιτών».

Στο συνέδριο παρευρέθηκαν εκπρόσωποι τοπικών φορέων και αρχών, του Εθνικού Συνδέσμου Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΣΝΕ), μέλη της οργανωτικής επιτροπής και πλήθος επιστημόνων από όλη τη χώρα.

Δήμος Ηρακλείου:Αναβιώνει το έθιμο της Μαλλιαρής στον...

Πέμπτη 21/5 στις 19:00 Το έθιμο της «Μαλλιαρής» θα αναβιώσει...

Συνεργασία Περιφέρειας Κρήτης και Φορέων για την...

«Δράσεις άρσης εμποδίων και Βελτίωσης πρόσβασης σε υπηρεσίες και...

Team Πολ. Κρήτης
