Δήμος Ηρακλείου:Αναβιώνει το έθιμο της Μαλλιαρής στον Καράβολα

Το έθιμο της «Μαλλιαρής» θα αναβιώσει για μια ακόμα χρονιά στην παραλία του Καράβολα από την Αντιδημαρχία Εθελοντισμού του Δήμου Ηρακλείου και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καμινίων στις 21 Μαΐου στις 7 το απόγευμα.

Πρόκειται για ένα παραδοσιακό μικρασιάτικο έθιμο που πραγματοποιείται στη γιορτή της Αναλήψεως κατά το οποίο γυναίκες αναζητούν στη θάλασσα μια πέτρα καλυμμένη με φύκια, η οποία θεωρείται σύμβολο υγείας και καλοτυχίας.

Στόχος της εκδήλωσης είναι η διατήρηση των τοπικών εθίμων και η επαφή των δημοτών με την παράδοση. Την εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσικά το συγκρότημα του Γιάννη Σπιθάκη, χαρίζοντας στους παρευρισκόμενους μια μοναδική εμπειρία με παραδοσιακή μουσική δίπλα στη θάλασσα.

Η αναβίωση του εθίμου θα γίνει στην παραλία του Καράβολα, στο ύψος της συμβολής των οδών Μίνωος και Παραλιακής.

