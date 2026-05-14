ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Δήμος Ηρακλείου:Αναβιώνει το έθιμο της Μαλλιαρής στον Καράβολα

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Πέμπτη 21/5 στις 19:00

Το έθιμο της «Μαλλιαρής» θα αναβιώσει για μια ακόμα χρονιά στην παραλία του Καράβολα από την Αντιδημαρχία Εθελοντισμού του Δήμου Ηρακλείου και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καμινίων στις 21 Μαΐου στις 7 το απόγευμα.

Πρόκειται για ένα παραδοσιακό μικρασιάτικο έθιμο που πραγματοποιείται στη γιορτή της Αναλήψεως κατά το οποίο γυναίκες αναζητούν στη θάλασσα μια πέτρα καλυμμένη με φύκια, η οποία θεωρείται σύμβολο υγείας και καλοτυχίας.

Στόχος της εκδήλωσης είναι η διατήρηση των τοπικών εθίμων και η επαφή των δημοτών με την παράδοση. Την εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσικά το συγκρότημα του Γιάννη Σπιθάκη, χαρίζοντας στους παρευρισκόμενους μια μοναδική εμπειρία με παραδοσιακή μουσική δίπλα στη θάλασσα.

Η αναβίωση του εθίμου θα γίνει στην παραλία του Καράβολα, στο ύψος της συμβολής των οδών Μίνωος και Παραλιακής.
Σας περιμένουμε όλους να γιορτάσουμε μαζί!

