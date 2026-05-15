ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Εκδήλωση για την Κατάθλιψη και το Άγχος στην Ενήλικη Ζωή από το Δήμο Ηρακλείου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Παρασκευή 22/5, στις 19:30, στον Κοινωνικό Χώρο των Ιδρυμάτων Α. & Μ. Καλοκαιρινού (Μονής Αγκαράθου 9)

Εκδήλωση με θέμα «Κατάθλιψη και αγχώδεις διαταραχές στην ενήλικη ζωή: Αναγνώριση και αντιμετώπιση» και ελεύθερη είσοδο για το κοινό, διοργανώνει η Αντιδημαρχία Εθελοντισμού του Δήμου Ηρακλείου την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 19:30, στον Κοινωνικό Χώρο των Ιδρυμάτων Α. & Μ. Καλοκαιρινού (Μονής Αγκαράθου 9) στην αίθουσα «Οδυσσέας Ελύτης».

Με κεντρικές εισηγήτριες τη Σύμβουλο Ψυχικής Υγείας Γιούλη Βουρλά και την Ψυχολόγο MSc Κλινικής Ψυχικής Υγείας Μαρίνα Παδουβά, η εκδήλωση θέλει να επικοινωνήσει το μήνυμα ότι η ψυχική υγεία χρειάζεται φροντίδα και κατανόηση. Η κατάθλιψη στους ενήλικες δεν είναι αδυναμία αλλά μια σιωπηλή μάχη που χρήζει υποστήριξης.

Με στόχο την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την ενδυνάμωση των ανθρώπων που βιώνουν αυτές τις δύσκολες καταστάσεις, αλλά και των ανθρώπων που βρίσκονται δίπλα τους, οι θεματικές ενότητες που θα αναπτυχθούν επικεντρώνονται σε δύο καίριους άξονες:

Για την «Κατάθλιψη στους ενήλικες» που εξετάζει τις αιτίες, τα συμπτώματα και την αντιμετώπιση και για το «Άγχος στους ενήλικες: Όταν το άγχος από σύμμαχος γίνεται φυλακή — μάθε πώς να το κατανοήσεις και να το διαχειριστείς» που εξετάζει τί είναι πραγματικά το άγχος, πώς λειτουργούν οι αγχώδεις διαταραχές και ποιες πρακτικές μπορούν να βοηθήσουν ουσιαστικά στη διαχείρισή τους.

