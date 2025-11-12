ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Hράκλειο:Τελετή Έναρξης Διεπιστημονικού Συνεδρίου «Ρένα Κυριακού»

Ημερομηνία:

14 Νοεμβρίου

14 Νοεμβρίου

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο έχει την τιμή να σας προσκαλέσει στην Τελετή Έναρξης του Διεπιστημονικού Συνεδρίου «Ρένα Κυριακού», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2025, και ώρα 17:30, στο Αμφιθέατρο «Μάρκος Καραναστάσης» του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, στο Ηράκλειο.

Το συνέδριο συνδυάζει επιστημονικές ομιλίες και εισηγήσεις για το έργο και τη συμβολή της Ρένας Κυριακού, καθώς και καλλιτεχνικά μέρη, που περιλαμβάνουν ρεσιτάλ πιάνου και συναυλίες με έργα της σπουδαίας Ελληνίδας συνθέτριας και πιανίστριας.

Η παρουσία σας θα αποτελέσει ιδιαίτερη τιμή για το Ίδρυμά μας και θα συμβάλει στην επιτυχία της εκδήλωσης.

Σύλλογος Εστίας Πολυτεχνείου Κρήτης:Οργανώνουμε τον 3ήμερο εορτασμό της επετείου του ξεσηκωμού του πολυτεχνείου
Δήμος Ηρακλείου:Διπλή συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025
