Χανιά:Το ΜΑΙΧ στο πλευρό των σεισμόπληκτων σε Τουρκία και Συρία

ΤΟ ΜΑΙΧ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ ΣΕ ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΙ ΣΥΡΙΑ

Η πρωτοβουλία του ΜΑΙΧ να συγκεντρώσει είδη πρώτης ανάγκης για τους πολίτες των γειτονικών χωρών της Τουρκίας και της Συρίας που επλήγησαν από το φονικό σεισμό, πραγματοποιήθηκε μέσω της συλλογικής προσπάθειας του Δήμου Χανιών. Το προσωπικό του ΜΑΙΧ και οι φοιτητές του υπερμάχονται την αλλυλεγγύη στους συνανθρώπους μας που χρειάζονται βοήθεια σε κάθε γωνιά της γης. Είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι απέναντι στα δυσάρεστα γεγονότα καθώς το ΜΑΙΧ έχει την τιμή να φιλοξενεί όλα αυτά τα χρόνια ένα μεγάλο αριθμό φοιτητών αλλά και καθηγητών από την Τουρκία και τη Συρία. Η πράξη αλλυλεγγύης βρήκε πολλούς υποστηρικτές στα social media, τα σχόλια των οποίων είναι γεμάτα ενσυναίσθηση και αποτυπώνουν προθέσεις ειρήνης και αγάπης. Ενδεικτικά ορισμένες αντιδράσεις:

«Neighbors help each other in such a difficult times. Many thanks. ευχαριστώ πολύ γείτονα»

(μτφ. Οι γείτονες βοηθάνε ο ένας τον άλλο σε δύσκολες στιγμές. Πολλά ευχαριστώ.)

«Thank you… we respect your solidarity.. wish you safety all time…Big thanks»

(μτφ. Ευχαριστούμε…σεβόμαστε την αλυλλεγγύη σας, σας ευχόμαστε παντοτινή ασφάλεια… πολλά ευχαριστώ.)

Είμαστε στο πλευρό σας!