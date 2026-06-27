ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Χανιά:Εθελοντική Αιμοδοσία στο Δημαρχείο Πλατανιά,στο Γεράνι

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο Δήμος Πλατανιά, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Νομού Χανίων “Άγιος Ιωάννης” και το Τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων “Άγιος Γεώργιος”, θα πραγματοποιήσει εθελοντική αιμοδοσία την Τετάρτη 1 Ιουλίου 2026, από τις 09:00 π.μ. έως τις 14:00 μ.μ., στο Δημαρχείο Πλατανιά (στο Γεράνι).

Κατά τη διάρκεια της δράσης, θα πραγματοποιείται και δειγματοληψία μυελού των οστών για όσους επιθυμούν να γίνουν εθελοντές δότες.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν:

• με την κα Ροδουσάκη Δέσποινα, Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Ν. Χανίων τηλ. επικοινωνίας 6974 937983

• με τον Δήμο Πλατανιά, τηλ. επικοινωνίας: 28213 40020 &

στο τηλ. 6955060128 ( κα Μαραγκουδάκη Χρυσούλα, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και προστασίας, προαγωγής της υγείας )

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Team Πολ. Κρήτης
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