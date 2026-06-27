ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Με τη ΝΟΔΕ Ηρακλείου συναντήθηκε η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Την ευκαιρία να συζητήσουν θέματα που αφορούν στο χαρτοφυλάκιο της στο υπουργείο Παιδείας , αλλά και για την πολιτική επικαιρότητα είχε η υπουργός Σοφία Ζαχαράκη, με μέλη της ΔΕΕΠ(ΝΟΔΕ) Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας κατά την επίσκεψή της στο Ηράκλειο με αφορμή τα εγκαίνια του Κέντρου Καινοτομίας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κρήτης.

Στην συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο παρόντων και των τοπικών βουλευτών της Ν.Δ. Λευτέρη Αυγενάκη, Κώστα Κεφαλογιάννη και Μάξιμου Σενετάκη, αλλά και στελεχών του κόμματος η υπουργός ενημερώθηκε για όσα ζητήματα απασχολούν την Παιδεία σε ολόκληρη την Περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου.

Αξίζει να σημειωθεί πως κατά την αυτοψία της στις υπό κατασκευή φοιτητικές εστίες στην Πανεπιστημιούπολη των Βουτών, επιβεβαίωσε ότι οι νέες υποδομές σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο θα διαθέτουν περίπου 1.800 δωμάτια, προωθώντας έτσι την επίλυση ενός μεγάλου και διαχρονικού προβλήματος στέγασης των φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Η Υπουργός επισκέφθηκε επίσης το 10 Γυμνάσιο Ηρακλείου, όπου έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Μαρίεττα Γιαννάκου , το Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ, καθώς επίσης τα υπό ανακαίνιση Δημ Ωνάσεια σχολεία.

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Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
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