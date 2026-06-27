Ηράκλειο: Κατέληξε η γυναίκα που τραυματίστηκε από πυροβολισμό στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, η γυναίκα υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά της

Υπέκυψε στα τραύματά της κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης, στο Βενιζέλειο νοσοκομείο του Ηρακλείου, η 43χρονη γυναίκα, η οποία νωρίτερα το πρωί τραυματίστηκε από πυροβολισμό, στο σκοπευτήριο Μαλεβιζιου, στον Κρουσώνα.

Σύμφωνα με το διοικητή του νοσοκομείου Κώστα Δανδουλάκη, η 43χρονη, για την οποία οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες να την κρατήσουν στη ζωή, μετά από αξονική τομογραφία κρίθηκε απαραίτητο να μπει στο χειρουργείο, όπου δυστυχώς άφησε την τελευταία της πνοή. Η γυναίκα έφερε σοβαρότατα τραύματα στο λαιμό και το κεφάλι, όπου τραυματίστηκε, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο αυτοπυροβολισμού.

Όπως έγραψε νωρίτερα το Cretalive, τα αίτια του περιστατικού διερευνούν οι αρμόδιες αρχές. Πάντως, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, όλες οι ενδείξεις συγκλίνουν στην εκδοχή της απόπειρας αυτοκτονίας.

Εν τω μεταξύ, αίσθηση προκαλεί η πληροφορία – μένει να επαληθευτεί – ότι η κοπέλα, που κατάγεται από τη Θεσσαλονίκη, έφτασε νωρίς το πρωί στο Ηράκλειο με το πλοίο της γραμμής και μετέβη αμέσως στο σκοπευτήριο, στον Κρουσώνα.

Σε κάθε περίπτωση, η ΕΛ.ΑΣ προσπαθεί να συλλέξει χρήσιμες μαρτυρίες για τα όσα διαδραματίστηκαν.

Απ’ το ρεπορτάζ του Cretalive προκύπτει ότι η 43χρονη βορειοελλαδίτισσα, βρέθηκε για πρώτη φορά στο σκοπευτήριο. Φαίνεται, μάλιστα, να είχε δουλέψει στο μυαλό της κάθε της κίνηση.

Την προσπάθειά της να δώσει τέλος στη ζωή της ενισχύει η πληροφορία ότι η κοπέλα φέρεται να ζήτησε από τον εκπαιδευτή της να κάνει λίγα βήματα πιο πέρα, ενόσω εκείνος τής έδειχνε όλες τις διαδικασίες της σκοποβολής, και στη συνέχεια η ίδια έστρεψε το όπλο στο λαιμό της και αυτοπυροβολήθηκε.

Ο εκπαιδευτής, όπως είναι φυσικό, βρίσκεται σε κατάσταση σοκ.https://www.cretalive.gr/