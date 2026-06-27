ΕΛΜΕΠΑ: Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας η Αθηνά Πατελάρου

Η καθηγήτρια και πρόεδρος του Τμήματος Νοσηλευτικής εξελέγη στη θέση της Κοσμήτορος με θητεία από 1η Σεπτεμβρίου 2026

Στη θέση της κοσμήτορος της Σχολής Επιστημών Υγείας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ) εξελέγη η καθηγήτρια Αθηνά Πατελάρου, η οποία μέχρι σήμερα κατέχει τη θέση της Προέδρου του Τμήματος Νοσηλευτικής.

Η θητεία της ξεκινά την 1η Σεπτεμβρίου 2026, ενώ η εκλογή της αποδίδεται στην ακαδημαϊκή της πορεία και στο επιστημονικό και ερευνητικό της έργο, καθώς και στη συνολική της συμβολή στην ανάπτυξη του Πανεπιστημίου.

Η ανάδειξή της στο συγκεκριμένο αξίωμα θεωρείται συνέχεια της ενεργού παρουσίας της στην πανεπιστημιακή κοινότητα και της πορείας της στον χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης.

Η ανακοίνωση του Τμήματος για την εκλογή της καθηγήτριας:

«Το Τμήμα Νοσηλευτικής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ανακοινώνει την εκλογή της Καθηγήτριας Αθηνάς Πατελάρου, Προέδρου του Τμήματος, στο αξίωμα της Κοσμήτορος της Σχολής Επιστημών Υγείας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου με θητεία από την 1η Σεπτεμβρίου 2026.

Η εκλογή αυτή αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για το Τμήμα μας και αντανακλά την επιστημονική πορεία της κ. Πατελάρου, το πλούσιο ακαδημαϊκό της έργο, καθώς και τη διαχρονική προσφορά της στην εκπαίδευση, την έρευνα και την ανάπτυξη του Πανεπιστημίου.

Η ακαδημαϊκή κοινότητα του Τμήματος Νοσηλευτικής της εύχεται ολόψυχα θερμά συγχαρητήρια και κάθε επιτυχία στα νέα της καθήκοντα!».

Εκλογή νέας Κοσμήτορος στη Σχολή Επιστημών Υγείας‼️

✅Με ιδιαίτερη χαρά, το Τμήμα Νοσηλευτικής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ανακοινώνει την εκλογή της Καθηγήτριας Αθηνάς Πατελάρου, Προέδρου του Τμήματος, στο αξίωμα της Κοσμήτορος της Σχολής Επιστημών Υγείας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου με θητεία από την 1η Σεπτεμβρίου 2026.

✅Η εκλογή αυτή αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για το Τμήμα μας και αντανακλά την επιστημονική πορεία της κ. Πατελάρου, το πλούσιο ακαδημαϊκό της έργο, καθώς και τη διαχρονική προσφορά της στην εκπαίδευση, την έρευνα και την ανάπτυξη του Πανεπιστημίου.

✨Η ακαδημαϊκή κοινότητα του Τμήματος Νοσηλευτικής της εύχεται ολόψυχα θερμά συγχαρητήρια και κάθε επιτυχία στα νέα της καθήκοντα!

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