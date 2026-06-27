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Χανιά:Η δημοκρατία και ο τεκμηριωμένος δημόσιος διάλογος στο επίκεντρο της παρουσίασης του βιβλίου «14 Σκιές και Αλήθειες της Ελλάδας»

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Μια ουσιαστική συζήτηση γύρω από τη λειτουργία της δημοκρατίας, τη σημασία των θεσμών και την ανάγκη ο δημόσιος διάλογος να στηρίζεται στη γνώση και στα πραγματικά δεδομένα φιλοξενήθηκε στο Μεγάλο Αρσενάλι, στο πλαίσιο του 5ου Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων, κατά την παρουσίαση του βιβλίου «14 Σκιές και Αλήθειες της Ελλάδας» των Σταύρου Θεοδωράκη και Άρη Βουρβούλια.

Το βιβλίο επιχειρεί να φωτίσει δεκατέσσερα από τα σημαντικότερα ζητήματα που συνοδεύουν διαχρονικά την ελληνική πραγματικότητα, αναζητώντας πίσω από εύκολες βεβαιότητες και κυρίαρχες αφηγήσεις τα πραγματικά δεδομένα. Μέσα από τεκμηριωμένη έρευνα και συγκριτικές αναλύσεις, προσεγγίζει κρίσιμες πτυχές της κοινωνικής και πολιτικής ζωής, υπερασπιζόμενο την αξία της γνώσης, της κριτικής σκέψης και της δημοκρατικής λειτουργίας.

Στην παρουσίαση συμμετείχαν οι συγγραφείς του βιβλίου, Σταύρος Θεοδωράκης και Άρης Βουρβούλιας, ενώ για το περιεχόμενό του τοποθετήθηκαν ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης, ο συγγραφέας Χρήστος Χωμενίδης και ο δημοσιογράφος Γιάννης Πανταζόπουλος. Τη συζήτηση συντόνισε η δημοσιογράφος Ευτυχία Πενταράκη.

Κατά την παρέμβασή του, ο Δήμαρχος Χανίων σημείωσε ότι το βιβλίο αποτελεί μια ουσιαστική υπεράσπιση της ίδιας της δημοκρατίας, καθώς επαναφέρει στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου την αξία των πραγματικών δεδομένων, της τεκμηρίωσης και της ορθολογικής σκέψης. Όπως ανέφερε, τα ζητήματα που πραγματεύεται δεν είναι αφηρημένες θεωρητικές αναζητήσεις, αλλά ερωτήματα που απασχολούν διαχρονικά την ελληνική κοινωνία και απαιτούν έναν δημόσιο διάλογο που στηρίζεται στη γνώση, την επιχειρηματολογία και την υπεύθυνη συμμετοχή των πολιτών.

Η εκδήλωση προσέθεσε μία ακόμη ουσιαστική συζήτηση στο πρόγραμμα του 5ου Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων, ενός θεσμού που έχει πλέον εδραιωθεί στον πολιτιστικό χάρτη της χώρας. Με το βιβλίο στο επίκεντρο, το Φεστιβάλ δημιουργεί κάθε χρόνο έναν χώρο συνάντησης ιδεών, δημόσιας συζήτησης και γόνιμου προβληματισμού γύρω από τα ζητήματα που απασχολούν τη σύγχρονη κοινωνία και τη δημοκρατία.

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Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
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