Ηράκλειο: Νεκρή η νεαρή που αυτοπυροβολήθηκε στο σκοπευτήριο, οι μαρτυρίες

Η κοπέλα έφερε σοβαρό τραύμα στον λαιμό και παρουσίασε ακατάσχετη αιμορραγία. Διακομίστηκε εσπευσμένα στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου διασωληνώθηκε.

Νέα τραγωδία στην Κρήτη, καθώς τελικά πέθανε η νεαρή γυναίκα η οποία αυτοπυροβολήθηκε ενώ λάμβανε μαθήματα σκοποβολής στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου, στο Ηράκλειο.

«Πήγαινε πιο πίσω, με αγχώνεις»

Όπως μεταδίδει το neakriti.gr, επικαλούμενο διασώστες του ΕΚΑΒ, η 40χρονη γυναίκα, η οποία έχει καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη, έλαβε το όπλο για να πραγματοποιήσει βολή. Λίγες στιγμές όμως πριν από το συμβάν, φέρεται να είπε στον υπεύθυνο της πίστας: «Πήγαινε πιο πίσω, με αγχώνεις». Αμέσως μετά, έστρεψε το όπλο προς το μέρος της και αυτοπυροβολήθηκε.

Η κοπέλα έφερε σοβαρό τραύμα στον λαιμό και παρουσίασε ακατάσχετη αιμορραγία. Κατά την παραλαβή της από το ασθενοφόρο είχε επαφή με το περιβάλλον. Διακομίστηκε εσπευσμένα στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου διασωληνώθηκε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα τοπικά ΜΜΕ είχαν μεταδώσει αρχικά λανθασμένα ότι η 40χρονη γυναίκα είχε υποκύψει στα τραύματά της λίγη ώρα μετά το περιστατικό. Κάτι που δυστυχώς που τελικά συνέβη.

Πώς συνέβη το περιστατικό

Σε μια συγκλονιστική μαρτυρία στο τοπικό site, ο πρόεδρος του Σκοπευτικού Συλλόγου Μαλεβιζίου, ο οποίος εκτελούσε και χρέη εκπαιδευτή της γυναίκας, περιγράφει λεπτό προς λεπτό τι συνέβη. Διαψεύδοντας κατηγορηματικά τα σενάρια περί ατυχήματος, ξεκαθαρίζει ότι η περίπου 40 ετών επισκέπτρια από τη Θεσσαλονίκη έδρασε εσκεμμένα.

Ο πρόεδρος εξήγησε ότι η παρουσία της γυναίκας στο σκοπευτήριο ήταν απολύτως νόμιμη: «Μετά τη διεξαγωγή του πρώτου κύκλου των αγωνισμάτων, η κοπέλα ήρθε ως επισκέπτρια. Η νέα νομοθεσία μάς επιτρέπει ακόμη και οι επισκέπτες να συμμετέχουν στις προπονήσεις μας. Κάναμε τη διαδικασία που έπρεπε να κάνουμε». Στη συνέχεια, ανέβηκε μαζί της στην πίστα για να της μάθει τα βασικά: «Η κοπέλα ανέβηκε μαζί μου. Εγώ είμαι εκπαιδευτής σκοποβολής. Της έδειξα όλο τον απαραίτητο και σωστό τρόπο χρήσης των όπλων», είπε.

«Φαινόταν απολύτως φυσιολογική»

Όπως περιγράφει, η γυναίκα φαινόταν απολύτως φυσιολογική και δεν έδωσε κανένα ανησυχητικό σημάδι: «Επειδή ήμουν από πάνω της, δεν μπορούσα να διακρίνω ότι η κοπέλα είχε κάποιο πρόβλημα. Κάναμε μια μικρή συζήτηση και η κοπέλα φαινόταν απολύτως φυσιολογική».

Ωστόσο, η 40χρονη χρησιμοποίησε το πρόσχημα του άγχους για να τον αναγκάσει να οπισθοχωρήσει: «Μου ζήτησε να κάνω δύο βήματα πίσω γιατί την… αγχώνω. Ξαναπήγα μπροστά της. Συνέχεια τη βοηθούσα, την παρακολουθούσα. “Φύγε λίγο πίσω… Με αγχώνεις… φύγε λίγο πίσω…”, μου είπε».

Η απόσταση αυτή στάθηκε μοιραία για να ολοκληρώσει το σχέδιό της, σύμφωνα πάντα με τον ίδιο: «Με το που έκανα πίσω έβαλε το όπλο κάτω από το λαιμό της» και πυροβόλησε, λέει.

Πρωτοφανές περιστατικό

Ο ίδιος επισήμανε το σοκ των παρευρισκόμενων: «Ο σύλλογός μας έχει πολυετή παρουσία. Έχει 2.000 μέλη. Δεν έχει συμβεί ποτέ κάτι παρόμοιο. Δεν έχω δει ποτέ κάποιο αντίστοιχο περιστατικό. Σε ένα τέτοιο περιστατικό δεν υπάρχει άνθρωπος που να μη σοκαριστεί και να μη φοβηθεί».

Η Αστυνομία έχει αναλάβει την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και εστιάζει τις έρευνές της στο αν ήταν επίσημη αθλήτρια της σκοποβολής και είχε νόμιμο δικαίωμα να πραγματοποιεί βολές ή εάν επρόκειτο για απλή πολίτη-επισκέπτρια, στην οποία δεν επιτρεπόταν να παραχωρηθεί οπλισμός.