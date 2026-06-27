Διπλή χαρά για τις δίδυμες Δημοκρατία (Τίνα) και Γωγώ Ρασούλη.

Μαζί σε όλα, μαζί και στην δύσκολη περίοδο των Πανελλαδικών μαζί και στην χαρά των αποτελεσμάτων, είναι οι δίδυμες Τίνα και Γωγώ Ρασούλη, που αποφοίτησαν από το ΓΕΛ Πανόρμου.

Το διάβασμα πάντως όπως μετέφεραν στην “Κ.Ε” ήταν από τα λίγα που δεν έκαναν μαζί, αφού η κάθε μια ξεχωριστά έδωσε το δικό της αγώνα, με στόχο να πετύχει στη σχολή που επιθυμεί.

Όπως ανέφερε η Τίνα που συγκέντρωσε συνολικά 14.750 μόρια, στόχος της είναι να σπουδάσει παιδαγωγικά και όπως είπε για την προσπάθειά της: “αρχικά δεν είχα αγχωθεί” όμως προς το τέλος το διάβασμα πλέον ήταν πιο εντατικό, βλέποντας να φτάνει προς την τελική ευθεία των Πανελλαδικών. Όπως τόνισε άλλωστε στέλνοντας το μήνυμα τους και στους μαθητές που προετοιμάζονται φέτος να κάνουν την προσπάθειά τους: “το άγχος δεν είναι σύμμαχος και έτσι διάβασα όσο πρέπει και χωρίς άγχος”.

Η Γωγώ, συγκέντρωσε 17.450 μόρια και έχει βάλει στόχο την εισαγωγή της στην Νομική ως πρώτη επιλογή, αλλά και σχολές παιδαγωγικού δημοτικής εκπαίδευσης.

Όπως είπε και η ίδια έκανε την προσπάθειά της χωρίς άγχος: “διάβαζα πάντα, όλα τα χρόνια και δεν αγχώθηκα. Πήγα μεθοδικά και φέτος με ένα πρόγραμμα έως το τέλος” σημείωσε.

Όπως είπαν η Τίνα και η Γωγώ, στήριγμά τους ήταν σε όλη αυτή την προσπάθεια οι καθηγητές τους. “Μας βοήθησαν πολύ οι καθηγήτριες μας από το φροντιστήριο αλλά και η καθηγήτρια μας στο σχολείο”, αναφέρουν.

Φροντιστήριο Μ.Ε. “Διδασκαλείο”.

Συγχαρητήρια και από εδώ Τίνα και Γωγώ!!

Η προσπάθειά σας ήταν καταπληκτική αυτά τα χρόνια που συνεργαστήκαμε

#didaskaleioreth #panellinies2026 ** Απόσπασμα από την ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Κρητική Επιθεώρηση – / http://Goodnet.gr: https://goodnet.gr/…/rethumniotikes-epituchies-stis…

Συγχαρητήρια και στους καθηγητές τους: Vaso Papadakl, Δημητρα Δεινακη, Αθηνά Βιδιαδάκη, @Πριναράκη Όλγα

* Πληροφορίες: Facebook Φροντιστήριο Μ.Ε. “Διδασκαλείο”.