«Μιραμπέλλο 2026» : Καλοκαιρινές εκδηλώσεις Δήμου Αγίου Νικολάου – ΙΟΥΛΙΟΣ

Το φετινό πρόγραμμα εκδηλώσεων του Δήμου Αγίου Νικολάου είναι το αποτέλεσμα μιας συλλογικής προσπάθειας να φέρουμε την τέχνη, τον αθλητισμό, τις δράσεις φιλοξενίας του τουρισμού δίπλα σε κάθε πολίτη και ξένο επισκέπτη.

Με εκδηλώσεις για όλες τις ηλικίες, που απλώνονται σε κάθε γωνιά του Δήμου ο Άγιος Νικόλαος γίνεται φέτος το καλοκαίρι ένας ελκυστικός και φιλόξενος προορισμός.

Σας προσκαλούμε να γίνετε συνοδοιπόροι σε αυτό το ταξίδι.

Η παρουσία και η συμμετοχή σας αποτελεί δύναμη και έμπνευση για κάθε μας προσπάθεια.

Σας περιμένουμε όλους.

3 Ιουλίου 2026 – Δημοτική Κοινότητα Κριτσάς / Πολιτιστικός Σύλλογος Κριτσάς

Κρητικό γλέντι με τα «Ξυλουράκια» – Νίκος & Αντώνης Ξυλούρης

Δημοτικό Σχολείο Κριτσάς

Ώρα : 21:00

5 Ιουλίου 2026 – « 2ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΡΗΝΩΝ» – Δημοτική Κοινότητα Κρούστα

Λαϊκή βραδιά με Ρεμπέτικα & Σμυρνέικα τραγούδια

Συμμετέχουν οι μουσικοί: Μανώλης Κανάρης (κιθάρα), Γιώργος Βασιλάκης (μπουζούκι), Στέλιος Σέγκος (βιολί), Αγνή Στασινού (τραγούδι, κρουστά)

Προφήτης Ηλίας (Γούρνες)

Ώρα : 20:30 – Είσοδος ελεύθερη

8 Ιουλίου 2026 – « 2ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΡΗΝΩΝ» / Άγιος Νικόλαος

«Η νύχτα μυρίζει μελωδία» – Χορωδιακό σύνολο «ΜΕΛΩΔΙΑ» του Πνευματικού Κέντρου Ευαγγελίστριας

Διεύθυνση – Διδασκαλία χορωδίας : Χριστίνα Κορρέ

Κρήνη Λίμνης Βουλισμένης

Ώρα 20:00 μ.μ. – Είσοδος ελεύθερη

8 -18 Ιουλίου 2026 Άγιος Νικόλαος – Έκθεση ζωγραφικής

«BΕYOND DE CAMVAS» – Έκθεση της εικαστικού: Όλγας Μεθυμάκη

Χώρος «Ειρηνοδικείου» Αγίου Νικολάου

Ώρες λειτουργίας : 18:00-20:30

Είσοδος ελεύθερη

10 Ιουλίου 2026 – Άγιος Νικόλαος – Κινηματοθέατρο ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Γνωριμία με την ποίηση του Κωστή Χατζηφωτεινού

Κινηματοθέατρο «ΧΡΙΣΤΙΝΑ»

Ώρα 20:30

Είσοδος ελεύθερη

11 Ιουλίου 2026 Άγιος Νικόλαος (Ανοιχτό Θέατρο Πλαζ ΕΟΤ) – Θεατρική παράσταση « Ρωμαίος & Ιουλιέτα», του ΜΠΟΣΤ από το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Κρήτης

Σκηνοθεσία: Νικορέστης Χανιωτάκης, Μουσική: Γιώργος Ανδρέου. Παίζουν οι ηθοποιοί : Υρώ Μανέ, Άκης Σακελλαρίου, Σπύρος Μπιμπίλας, Γιάννης Δρακόπουλος και στον ρόλο της παραμάνας Γιάννης Ζουγανέλης

Ανοιχτό Θέατρο Πλαζ ΕΟΤ

Ώρα : 21:00

Προπώληση εισιτηρίων : Θερινό κινηματοθέατρο «Χριστίνα» ( Ώρες : 20:30 -21:30 )

11 Ιουλίου 2026 Κρούστας – Πολιτιστικός Σύλλογος Κρούστα

«Γιορτή Αμυγδάλου» – Κρητικό γλέντι με το συγκρότημα του Μιχάλη Κουνάλη

Δημοτικό Σχολείο Κρούστα

Ώρα 21:00

12 Ιουλίου 2026 – Beach Soccer / Ποδόσφαιρο Άμμου στην παραλία της Ελούντας

Το τουρνουά ποδοσφαίρου Beach Soccer – ένα γνωστό και άκρως διασκεδαστικό άθλημα που συνδυάζει τους κανόνες του κλασικού ποδοσφαίρου, τη διασκέδαση και τις ιδιαίτερες συνθήκες της άμμου – θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν αλλά και να συμμετέχουν δημότες και ξένοι επισκέπτες .

Το τουρνουά θα πραγματοποιηθεί στην παραλία της Ελούντας

15 Ιουλίου 2026 Νεάπολη – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΑΝΩ ΜΕΡΑΜΠΕΛΛΟΥ

« Ό,τι απέμεινε: όψεις κατοχικής βίας στην Ελλάδα και την Κρήτη»

Εισηγητές: Στράτος Δορδανάς (Αναπληρωτής Καθηγητής Ιστορίας του ΑΠΘ), Ιάσωνας Χανδρινός (Ιστορικός- Ερευνητής), Βαγγέλης Τζούκας (Κοινωνιολόγος- μέλος ΣΕΠ του ΕΑΠ), Δημήτρης Παπαγιαννάκης (Ιστορικός).

Συντονίζει: Γιάννης Χαραλαμπίδης (ιστορικός- δημοσιογράφος)

Αύλειος χώρος Λαογραφικού Μουσείου Νεάπολης

Ώρα: 20.30

Είσοδος ελεύθερη

15 Ιουλίου 2026 Άγιος Νικόλαος – ΠΛΑΖ ΕΟΤ

Παράσταση παραδοσιακού Καραγκιόζη

«Θέατρο σκιών: Σκιές και γέλια»

Πλαζ ΕΟΤ

Ώρα : 20:30

17 Ιουλίου 2026 Άγιος Νικόλαος (Πλαζ ΕΟΤ) – Παιδική Θεατρική παράσταση «Στενά Παπούτσια»

«Τα Στενά Παπούτσια» της Ζωρζ Σαρή ζωντανεύουν στη θεατρική σκηνή από το «Kids Theater». Σε σκηνοθεσία της Αθανασίας Καλογιάννη, η τρυφερή αυτή παράσταση ακολουθεί μια παρέα παιδιών το καλοκαίρι, σηματοδοτώντας το πέρασμα από την παιδική ηλικία στην εφηβική.

Πλαζ ΕΟΤ

Ώρα :20:45

Προπώληση εισιτηρίων : Βιβλιοπωλείο «Γραφή», Βιβλιοπωλείο «Άννας Καρτέρη», Βιβλιοπωλείο «Προμηθέας» και ηλεκτρονική διάθεση.

17 Ιουλίου 2026 Νεάπολη – Πολιτιστικός Σύλλογος «ΝΕΟΙ ΝΕΑΠΟΛΗΣ»

«Μπυροβραδιά με τους 15-50 Τάσος, Χάρης, Ρουσσέτος, Μηνάς, Κώστας &

Κατερίνα Ανδρέου

Δημοτικός Κήπος Νεάπολης

Ώρα : 21:30

18 Ιουλίου 2026 Άγιος Νικόλαος – Πλαζ ΕΟΤ

STAND UP COMEDY – ΣΠΗΛΙΟΣ ΦΛΩΡΟΣ

Διάρκεια παράστασης: 70 λεπτά (με opening act)

Πλαζ ΕΟΤ

Ώρα : 20:45

18 Ιουλίου 2026 Τουρνουά Μπάσκετ 3χ3 στο Σίσι

Το Τμήμα Αθλητισμού του Δήμου Αγίου Νικολάου στηρίζει και φέτος τη διεξαγωγή του Τουρνουά Μπάσκετ στην πόλη αλλά και στις δημοτικές κοινότητες. Στις 18 Ιουλίου μια ακόμα διοργάνωση έρχεται να προστεθεί στο καλεντάρι των φετινών αθλητικών διοργανώσεων.

19 Ιουλίου 2026 Βουλισμένη – Επιμορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Βουλισμένης

«Παλιοί και νέοι βιολάτορες της Ανατολικής Κρήτης παίζουν σκοπούς του τόπου μας στα μεσοχωριά της Βουλισμένης»

Είσοδος ελεύθερη

Ώρα :20:00

19 Ιουλίου 2026 – Run Αμμουδάρα

1ος αγώνας ανώμαλου δρόμου την παραμονή του Προφήτη Ηλία στην Αμμουδάρα

19 Ιουλίου 2026 Κρούστας – ΠΑΟ Κρούστα

Παραμονή του Προφήτη Ηλία – γλέντι με το συγκρότημα του Κωστή Βλάση

Δημοτικό Σχολείο Κρούστα

Ώρα 21:00

19 Ιουλίου 2026 Σχοινιάς – Πολιτιστικός Σύλλογος Σχοινιά

Παραμονή του Προφήτη Ηλία – παραδοσιακό γλέντι με τους Μανώλη Ρασιδάκη & Γιώργο Μανωλιούδη

Δημοτικό Σχολείο Σχοινιά

Ώρα :21:00

19 Ιουλίου 2026 – «2ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΡΗΝΩΝ» / Μίλατος

«Το πιο γλυκό ψωμί» – Παιδική Θεατρική Παράσταση της ομάδας «LA STRADA»

Αύλειος χώρος Παλιού Δημοτικού Σχολείου Μιλάτου

Είσοδος ελεύθερη

22 Ιουλίου 2026 – «2ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΡΗΝΩΝ» – Χουμεριάκο

«Ο Αίσωπος και το τώρα»

Αθηναϊκές Μαριονέτες – παιδική παράσταση

Περιοχή «Μαγατζές» – Δίπλα απ’ το ξωκκλήσι των Αγίων Κηρύκου & Ιουλίτας

Είσοδος ελεύθερη

Ώρα 20:30

22 Ιουλίου 2026 – «2o ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΡΗΝΩΝ» – Πρίνα

Συναυλία με τους «ΔΙΑΒΑΤΕΣ» : Αλέξανδρο Τζουγανάκη και Ανδρέα Μπικάκη

Δύο δεξιοτέχνες μουσικοί με κοινές ρίζες και βαθύ καλλιτεχνικό δέσιμο συναντιούνται επί σκηνής για να παρουσιάσουν μια παράσταση διαφορετική απ’ τα συνηθισμένα. Αγαπημένα παραδοσιακά τραγούδια αλλά και επιλογές απ’ την ελληνική σκηνή καθώς και κομμάτια απ’ την προσωπική δισκογραφία των καλλιτεχνών πλαισιώνουν έναν εναλλακτικό, παραδοσιακό ήχο που ταξιδεύει απ’ την Κρήτη έως την Θράκη.

Πρίνα (πλατεία χωριού)

Είσοδος ελεύθερη

23 Ιουλίου 2026 – «2ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΡΗΝΩΝ» / Βουλισμένη

«Πινόκιο»

Αθηναϊκές Μαριονέτες – παιδική παράσταση

Πάνω Βρύση

Ώρα 20:30

Είσοδος ελεύθερη

24 Ιουλίου 2026 – «2ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΡΗΝΩΝ» / Βρουχάς

«Ο νάνος ΡΟΥΜΠΕΝΣΤΙΛΣΚΙ»

Αθηναϊκές Μαριονέτες – παιδική παράσταση

Πλησίον γραφείου Κοινότητας

Ώρα: 20:30

Είσοδος ελεύθερη

24 – 30 Ιουλίου 2026 Άγιος Νικόλαος – Κτίριο «Ειρηνοδικείου»

«Ωραίος ήλιος» – εικαστική εγκατάσταση

Μάνος Τσιχλής

Κάθε απόγευμα 18:00 – 21:00

Είσοδος Ελεύθερη

24 Ιουλίου 2026 Άγιος Νικόλαος – Πλαζ ΕΟΤ

«Ένα παιδί μετράει τ’ άστρα» Παιδική Θεατρική Παράσταση βασισμένη στο

βιβλίο του Μενέλαου Λουντέμη

ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρος Ρήγας

Ώρα : 20:45

Πλαζ ΕΟΤ

25 Ιουλίου 2026 Ανδριανός – Πολιτιστικός Σύλλογος Ζενίων «ΑΟΡΗΤΕΣ»

Παραμονή Αγίας Παρασκευής , πανηγύρι με το συγκρότημα του Μιχάλη Χαρκιόλακη.

Δημοτικό σχολείο Ανδριανού

Ώρα 21:00

Είσοδος ελεύθερη

25 Ιουλίου 2026 Ελούντα – Σύλλογος Γυναικών-Υφαντριών Ελούντας 2013 «Η Πορφύρα»

«Ανυφαντοξομπλιάσματα , Εκεί που ρίζωσε η μνήμη – Η καθημερινότητα στην Ελούντα του χθες»

Περιλαμβάνει μαγειρέματα παραδοσιακών φαγητών στο δρόμο.

Ελούντα

Είσοδος ελεύθερη

25 Ιουλίου 2026 Λίμνες – Πολιτιστικός Σύλλογος Λιμνών

Γιορτή Ρακής με το συγκρότημα του Γιώργου Γλυκοκόκαλου

Κάτω σχολείο Λιμνών

Ώρα : 21:00