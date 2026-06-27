Κρήτη: 45χρονη έβαλε φωτιά σε ξερά χόρτα δίπλα σε δάσος και τράπηκε σε φυγή!

Στη σύλληψη μιας 45χρονης υπηκόου Ουκρανίας για εμπρησμό από πρόθεση προχώρησαν ανακριτικοί υπάλληλοι του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χανίων.

Η υπόθεση αφορά φωτιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026, στις 12:45, στη θέση «Μονή Αγίου Γεωργίου», στην περιοχή Χαρωδιά Μουρνιών Χανίων, έπειτα από καταγγελία πολίτη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, η 45χρονη φέρεται να συγκέντρωσε προσωπικά της αντικείμενα σε σωρό και να τα έκαψε με γυμνή φλόγα σε έκταση με ξηρά χόρτα, δημιουργώντας κίνδυνο εκδήλωσης και επέκτασης πυρκαγιάς, καθώς σε μικρή απόσταση υπήρχε δασική βλάστηση.

Μετά την πράξη της, σύμφωνα με τις αρχές, αποχώρησε με όχημα που έφερε ουκρανικές πινακίδες κυκλοφορίας. Έπειτα από άμεσες ενέργειες των ανακριτικών υπαλλήλων και με τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας, το όχημα εντοπίστηκε σταθμευμένο σε αύλειο χώρο οικίας στην περιοχή των Χανίων.

Η 45χρονη συνελήφθη, φέρεται να ομολόγησε την πράξη της και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία. Οδηγείται στον αρμόδιο εισαγγελέα στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Πυροσβεστικής, από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 27 Ιουνίου 2026 έχουν επιβληθεί συνολικά 480 διοικητικά πρόστιμα, ύψους 544.579,79 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 126 συλλήψεις στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Από αυτές, οι 118 συλλήψεις, ποσοστό 93,65%, αφορούν πυρκαγιές από αμέλεια, ενώ οι 8, ποσοστό 6,35%, σχετίζονται με πυρκαγιές από πρόθεση.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, πραγματοποιώντας ελέγχους και προχωρώντας στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.