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Παρουσιάζεται τη Δευτέρα το νέο VisitGreece.gr από το Υπουργείο Τουρισμού

Από: ΠΚ team

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Η νέα πλατφόρμα αναμένεται να προσφέρει ανανεωμένο περιεχόμενο, σύγχρονο σχεδιασμό, βελτιωμένη πλοήγηση και εργαλεία που θα διευκολύνουν την προβολή των ελληνικών προορισμών.

Το νέο VisitGreece.gr, την ανανεωμένη επίσημη διαδικτυακή πύλη προβολής του ελληνικού τουρισμού, παρουσιάζει τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026 το υπουργείο Τουρισμού, σε ειδική συνέντευξη Τύπου που θα πραγματοποιηθεί στις 12:00 στο αμφιθέατρο «Ίδρυμα Ωνάση» της Εθνικής Πινακοθήκης στην Αθήνα.

Την παρουσίαση θα πραγματοποιήσει η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, η οποία θα αναδείξει τις δυνατότητες της νέας ψηφιακής πλατφόρμας και τον ρόλο της στην ενίσχυση της διεθνούς προβολής της Ελλάδας ως σύγχρονου και ανταγωνιστικού τουριστικού προορισμού.

Το νέο VisitGreece.gr αποτελεί την επίσημη διαδικτυακή πύλη προώθησης του ελληνικού τουρισμού και εντάσσεται στο έργο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού». Στόχος του έργου είναι η αναβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ), η αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών και η παροχή μιας πιο ολοκληρωμένης εμπειρίας στους επισκέπτες που αναζητούν πληροφορίες για ταξίδια στην Ελλάδα.

Η νέα πλατφόρμα αναμένεται να προσφέρει ανανεωμένο περιεχόμενο, σύγχρονο σχεδιασμό, βελτιωμένη πλοήγηση και εργαλεία που θα διευκολύνουν την προβολή των ελληνικών προορισμών, των θεματικών μορφών τουρισμού και των εμπειριών που μπορεί να απολαύσει ο επισκέπτης καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στο πλαίσιο της εθνικής πρωτοβουλίας «Ελλάδα 2.0», με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU. Η υλοποίησή του εντάσσεται στη συνολική στρατηγική για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του δημόσιου τομέα και ειδικότερα για την ενίσχυση της εξωστρέφειας του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

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