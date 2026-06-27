Ηράκλειο: Από τις διακοπές στο σκοπευτήριο με “σχέδιο” θανάτου η 43χρονη – “Τυφλό” το τραύμα, δύο συλλήψεις

Οι Αρχές εξετάζουν το κινητό της και τις επαφές της, ενώ συνελήφθησαν ο πρόεδρος και ο έφορος οπλισμού.

της Ευαγγελίας Καρεκλάκη

Πρωτοφανές θα μπορούσε να χαρακτηριστεί το περιστατικό της αυτοχειρίας της 43χρονης σε σκοπευτήριο του δήμου Μαλεβιζίου, το οποίο επισκέφθηκε για πρώτη φορά το πρωί του Σαββάτου και ως φαίνεται-και αυτό είναι το ανατριχιαστικό-είχε ήδη φτιάξει στο μυαλό της το σχέδιο που θα τη βοηθούσε να δώσει τέλος στη ζωή της, με έναν άκρως σοκαριστικό τρόπο που άφησε άφωνους τους πάντες. Κάτι αντίστοιχο δεν έχει καταγραφεί ποτέ άλλοτε και οι αστυνομικές Αρχές προσπαθούν να εντοπίσουν τι ήταν αυτό που “πυροδότησε” την απόφαση της αυτοχειρίας και την οδήγησε μέχρι το συγκεκριμένο σκοπευτήριο.

Η 43χρονη που ζούσε στη Θεσσαλονίκη, φέρεται να ήταν ημέρες στην Κρήτη στο πλαίσιο διακοπών. Το πρωί του Σαββάτου πήρε ταξί, μετέβη στο σκοπευτήριο του δήμου Μαλεβιζίου, κοντά στον Κρουσώνα, και ζήτησε να βγάλει το προσωρινό δελτίο αθλητή (48 ωρών).

Δημοσιογραφικές πηγές αναφέρουν ότι της δόθηκε ένα 22άρι ώστε να λάβει θέση βολής. Ο εκπαιδευτής ήταν πάντα δίπλα της, ωστόσο η 43χρονη του ζήτησε να κάνει λίγο πίσω για να νιώθει πιο άνετα και εκείνος για λόγους τακτ το έπραξε. Οπισθοχώρησε λίγο για να της δώσει το περιθώριο να ρίξει τις βολές χωρίς άγχος. Η 43χρονη φέρεται να έριξε μία βολή στον στόχο και εν συνεχεία έστρεψε το όπλο στον εαυτό της και πυροβόλησε μία φορά στην περιοχή του λαιμού. Πηγές ενημέρωσης κάνουν λόγο για “τυφλό” τραύμα. Εκτιμάται ότι η βολίδα έχει καρφωθεί στον εγκέφαλο. Όπως ήταν αναμενόμενο επικράτησε σοκ και πανικός καθώς αυτό που έγινε ήταν πρωτοφανές, βίαιο και απρόσμενο. Παρά τη μάχη που έδωσαν οι γιατροί, τόσο του ΕΚΑΒ όσο και στο Βενιζέλειο νοσοκομείο, η 43χρονη υπέκυψε στο βαρύτατο τραύμα της.

Αστυνομικοί προσπαθούν με επιμονή και μεθοδικότητα να συνθέσουν το παζλ της μυστηρίωδους υπόθεσης και να κατανοήσουν ποιος ήταν ο λόγος που συνέβη αυτό, όπως συνέβη. Τι ήταν αυτό που έκανε μία γυναίκα σε φάση διακοπών, να πάρει ταξί, να μεταβεί για πρώτη φορά σε σκοπευτήριο, να ζητήσει να ρίξει βολές, για να θέσει σε εφαρμογή το σχέδιο αυτοχειρίας. Τόσο απεγνωσμένη, τόσο αποφασισμένη. Με ποιον ή ποιους ήταν στην Κρήτη για διακοπές; Τι γνωρίζουν οι άνθρωποι του περιβάλλοντος της αλλά και οι άνθρωποι με τους οποίους συναναστράφηκε όσες ημέρες ήταν στην Κρήτη; Σημαντικό θεωρείται επίσης και το κινητό της τηλέφωνο που θα εξεταστεί.

Από την Αστυνομία έχουν γίνει δύο συλλήψεις σε σχέση με τους υπευθύνους του σκοπευτηρίου. Πρόκειται για τον πρόεδρο και τον έφορο οπλισμού που θα οδηγηθούν αύριο ενώπιον των εισαγγελικών Αρχών.

Cretalive