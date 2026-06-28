Δήμος Ηρακλείου:Με ειδήσεις για την ερχόμενη εβδομάδα η ανασκόπηση του Αλέξη Καλοκαιρινού

Καλημέρα. Εύχομαι να είστε καλά! Η υποβολή της πρότασης χρηματοδότησης για το έργο προστασίας και ανάδειξης της παράκτιας ζώνης της Παλιάς Ηλεκτρικής στον κόλπο του Δερματά,

οι 27 υπερυψωμένες διαβάσεις πεζών που ολοκληρώνονται και οι 24 «έξυπνες» διαβάσεις πεζών που βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς και η ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας για το έργο επέκτασης του Βρεφονηπιακού Σταθμού «Μητέρα», ήταν μεταξύ των θεμάτων που μας απασχόλησαν ιδιαίτερα την εβδομάδα που ολοκληρώνεται.

Ας διατρέξουμε μαζί τα γεγονότα:

🔘Προς χρηματοδότηση το έργο προστασίας και ανάδειξης της παράκτιας ζώνης της Παλιάς Ηλεκτρικής (κόλπος Δερματά)

Ένα έργο που φάνταζε σαν άπιαστο όνειρο, σωστικό για τα Τείχη που ταυτόχρονα θα αποδώσει μια διπλή αστική παραλία στον κόλπο του Δερματά, στην απόληξη της Αγίας Τριάδας, οδεύει προς υλοποίηση.

Το έργο προστασίας και ανάδειξης της παράκτιας ζώνης της Παλιάς Ηλεκτρικής, με ολοκληρωμένες και εγκεκριμένες πλέον όλες τις μελέτες, υποβάλλουμε προς χρηματοδότηση στο πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ» 2021-2027 της Περιφέρεια Κρήτης, με προϋπολογισμό 5.700.000 ευρώ.

Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα έργα του Δήμου Ηρακλείου, ιδιαίτερα σύνθετο στην προετοιμασία του, με πολλαπλά οφέλη για την πόλη και τους ανθρώπους της. Το χαρακτηρίσαμε ως εμβληματικό στην αναθεωρημένη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπλασης (ΣΒΑΑ) Δήμου Ηρακλείου και το εντάξαμε στην Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης (ΠΣΠΑ) που υπογράψαμε με το Υπουργείο Πολιτισμού και την Περιφέρεια Κρήτης.

Δουλέψαμε μεθοδικά για να πετύχουμε την έγκριση της ακτομηχανικής μελέτης (2024), με το δεύτερο καθοριστικό βήμα να γίνεται με την απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη η οποία ενέκρινε τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (2025).

Περιλαμβάνει τη δημιουργία της παραλίας του κόλπου του Δερματά, μήκους 210 μ. και της παραλίας δυτικά του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας (ΜΦΙ) μήκους 170 μ., με βάθος περίπου 30 μ.. Μπροστά από κάθε παραλία θα υπάρχουν δύο ύφαλοι κυματοθραύστες, 250 και 200 μ. αντίστοιχα και

ταυτόχρονα θα προστατευτεί το ΜΦΙ από τους κυματισμούς με την τοποθέτηση φυσικών υφάλων. Συναρθρώνεται επίσης με το έργο στερέωσης και αποκατάστασης του παραθαλάσσιου τμήματος των Ενετικών Τειχών (Μπεντενάκι) για το οποίο έχουμε ήδη υπογράψει τη σύμβαση με τον ανάδοχο, με παρεμβάσεις στην Πλατεία 18 Άγγλων και με το έργο αποκατάστασης και ένταξης νέων χρήσεων στα Νεώρια.

Με έργα ενταγμένα στη ΣΒΑΑ και την ΠΣΠΑ, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 18.000.000 ευρώ, που εξελίσσονται με συντονισμένες ενέργειες και την αγαστή συνεργασία του Δήμου Ηρακλείου, του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Κρήτης. Με πολύτιμους συνεργάτες, τους οποίους ευχαριστούμε για την υποστήριξη και τη συνδρομή.

Με αυτά τα έργα προστατεύουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και αλλάζουμε την εικόνα του παράκτιου μετώπου, τη φυσιογνωμία μιας μεγάλης περιοχής. Αλλάζουμε το Ηράκλειο.

🔘Ολοκληρώνονται 27 υπερυψωμένες διαβάσεις πεζών, σε εξέλιξη η κατασκευή 24 «έξυπνων» διαβάσεων πεζών

Μπήκαμε στο τελικό στάδιο κατασκευής των 27 υπερυψωμένων διαβάσεων πεζών περιμετρικά από σχολικά συγκροτήματα και σε περιοχές αυξημένης κίνησης πεζών. Έχουν ολοκληρωθεί σχεδόν όλες οι παρεμβάσεις βελτίωσης της πρόσβασης των οχημάτων, οι χρωματισμοί, η τοποθέτηση ανακλαστήρων («μάτια γάτας») και άλλων σημάνσεων, η κατασκευή πεζοδρομίων περίπου 8 χιλιομέτρων και φρεατίων για τα νερά της βροχής.

Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό και μεγάλης έκτασης έργο σε εθνικό επίπεδο, προϋπολογισμού 2.700.000 ευρώ με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, που έχει ως στόχο τη βελτίωση των συνθηκών οδικής ασφάλειας και κινητικότητας στην πόλη μας.

Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται και το έργο κατασκευής 24 «έξυπνων» διαβάσεων πεζών σε 19 σχολικά συγκροτήματα και δρόμους της πόλης, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης με φορέα υλοποίησης το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

Κάθε «έξυπνη» διάβαση περιλαμβάνει αισθητήρα κυκλοφοριακών δεδομένων, φωτισμό LED στο οδόστρωμα, κατακόρυφες φωτιζόμενες πινακίδες σήμανσης με φωτοβολταϊκά πάνελ, ειδική χρωματική διαγράμμιση και πλακοστρώσεις πεζοδρομίων.

Στα σχόλια θα βρείτε τον σύνδεσμο για να διαβάσετε όλα τα σημεία των διαβάσεων.

🔘Ανάδοχος για το έργο επέκτασης του Βρεφονηπιακού Σταθμού «Μητέρα»

Ήταν και παραμένει βασική προτεραιότητά μας η στήριξη των οικογενειών και η κάλυψη των αναγκών τους μέσω των βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου μας.

Γι’ αυτό και το γεγονός ότι σήμερα, έπειτα από μια μακρά σειρά διαδικασιών, βρισκόμαστε ένα βήμα πριν την υπογραφή της σύμβασης για την επέκταση του Βρεφονηπιακού Σταθμού «Μητέρα», μας γεμίζει ικανοποίηση.

Θυμίζω ότι με την κατασκευή του νέου κτιρίου, θα βελτιωθεί και θα επεκταθεί η δυναμική του σταθμού, ο οποίος θα μπορεί να εξυπηρετεί 230 βρέφη και νήπια, 10 εκ των οποίων θα είναι νήπια ΑμεΑ. Στο έργο περιλαμβάνεται η κατασκευή νέου ισογείου κτηρίου 1.378,78 τμ, η στατική,

λειτουργική, και ενεργειακή αναβάθμιση του υφιστάμενου κτηρίου των 804,27 τμ, η κατασκευή υπόγειων βοηθητικών χώρων, 1.196,26 τμ για την προσθήκη και 78,14 τμ για το υφιστάμενο κτήριο, η κατασκευή υπόγειου parking 17 οχημάτων, καθώς και η διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου 1.726,88 τμ..

🔗 Ακόμα, στα σχόλια θα βρείτε τον σύνδεσμο για να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με:

• Τη συνάντηση που πραγματοποιήσαμε με τον Αντιδήμαρχο Παιδείας Αντώνη Περισυνάκη στη Λότζια με την Υπουργό Παιδείας Θρησκευμάτων & Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Γιάννη Παπαδομαρκάκη, Βουλευτές και στελέχη της Εκπαίδευσης.

• Τις εκδηλώσεις του Φεστιβάλ Τέχνη καθ’ Οδόν που ολοκληρώνονται σήμερα Κυριακή, στις 21:00 στην πλ. Ελευθερίας, με την συναυλία της Γεωργίας Νταγάκη.

• Το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου για την απόφαση του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου να δημιουργήσει κλειστό, ελεγχόμενο χώρο ολιγοήμερης παραμονής προσφύγων/μεταναστών στο 10ο χλμ της ΕΟ Ηρακλείου – Μοιρών, καθώς και το αποτέλεσμα της αυτοψίας της Πολεοδομίας στο συγκεκριμένο ακίνητο.

• Τα έργα βελτίωσης της καθημερινότητας, ασφαλτοστρώσεων, πρασίνου και οδοφωτισμού, που εξελίσσονται σε διάφορα σημεία, καθώς και την πορεία του έργου αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης που εκτελείται από τη ΔΕΥΑΗ.

• Το 7ο Μαθητικό Καλλιτεχνικό Φεστιβάλ, που διοργανώνεται από τις Αντιδημαρχίες Παιδείας & Εθελοντισμού σε συνεργασία με την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου και γυμνάσια και λύκεια του Ηρακλείου.

• Την επανατοποθέτηση της προτομής του Νίκου Ξυλούρη στη βάση της, στην πλατεία Κύπρου. Η προτομή που φιλοτέχνησε η αείμνηστη Ασπασία Παπαδοπεράκη, είχε βανδαλιστεί τα ξημερώματα της 21ης Απριλίου. Η αντίδρασή μας ήταν άμεση. Ο Αντιδήμαρχος Γιώργος Καραντινός κατέθεσε

μήνυση κατ’ αγνώστων και η Αντιδήμαρχος Ρένα Παπαδάκη – Σκαλίδη φρόντισε να σταλεί στην Αθήνα, στο καλλιτεχνικό χυτήριο Γαβαλά, που ανέλαβε αφιλοκερδώς την αποκατάσταση σε συνεννόηση με τον αδερφό της γλύπτριας Γιάννη, που κατέχει το πρωτότυπο. Η επανατοποθέτηση της προτομής, όπως και η συντήρηση της βάσης, έγινε επίσης αφιλοκερδώς από αναγνωρισμένο συντηρητή έργων τέχνης και αρχαιοτήτων που επιθυμεί να διατηρήσει την ανωνυμία του. Τους ευχαριστούμε θερμά!

• Τη συνάντηση με θέμα «Τα όρια των οικισμών στο πλαίσιο του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού» που πραγματοποιήθηκε στη Λότζια με τον συντονισμό του Αντιδημάρχου Χωροταξικού Σχεδιασμού, Πολεοδομίας & Δημοτικής Περιουσίας Νίκο Γιαλιτάκη, τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, τους επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων, τον μελετητή του ΤΠΣ Δήμου Ηρακλείου Γιώργο Αλεξάκη και τα στελέχη της Πολεοδομίας Ειρήνη Μανουσάκη και Ελίνα Μαμουλάκη.

• Τις δράσεις των ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η. του Δήμου μας.

• Την εκδήλωση για την αναγνώριση της προσφοράς των εθελοντών καθηγητών του Κοινωνικού μας Φροντιστηρίου, που διοργανώθηκε από τους Αντιδημάρχους, Παιδείας Αντώνη Περισυνάκη και Εθελοντισμού και Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φιλαρέτης Δαφέρμου – Χρονάκη και τη συντονίστρια του Φροντιστηρίου Μέλπω Περιστέρη, στο «Μαρίνα».

• Την ενημερωτική εσπερίδα με θέμα «Συμπλήρωση Μηχανογραφικού – Επαγγέλματα με Μέλλον στην Εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης», που διοργανώθηκε από τις Αντιδημαρχίες Παιδείας & Εθελοντισμού.

• Τον Αγιασμό στο Θερινό Σχολείο των συλλόγων των Στρατιωτικών στις εγκαταστάσεις του 47ου Δημοτικού Σχολείου, παρουσία του Αντιδημάρχου Παιδείας Αντώνη Περισυνάκη.

• Την Ημερίδα με θέμα «Πολιτική Άμυνα και Ανθεκτικότητα σε καιρούς κρίσης» που πραγματοποιήθηκε στην Δημοτική Αίθουσα «Μ. Καρέλλης».

• Τη νέα Πράσινη Αποστολή της πλατφόρμας ανακύκλωσης Followgreen του Δήμου μας «Όταν τα φώτα δεν σβήνουν ποτέ», που διοργανώνεται από την Αντιδημαρχία Καθαριότητας.

Την ερχόμενη εβδομάδα, μετά την αναμενόμενη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης του νόμου για τον Κώδικα των ΟΤΑ που ψηφίστηκε από τη Βουλή το βράδυ της Παρασκευής 26/6, εκκινεί η διαδικασία για την εκλογή του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής για το δεύτερο ήμισυ της δημοτικής θητείας (από Ιούλιο 2026 ως και Δεκέμβριο 2028).

Με ένα μεγάλο ευχαριστώ σ’ εσάς για τον χρόνο σας, περιμένω τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Να είστε καλά.