Ρέθυμνο:Η Παγκόσμια πρεμιέρα της χορευτικής παράστασης «Corybantes» άνοιξε με επιτυχία την αυλαία του φεστιβάλ της Περιφέρειας Κρήτης στην αρχαία Ελεύθερνα.

Πλήθος κόσμου στην διεθνούς εμβέλειας παράσταση εμπνευσμένη από τον μύθο του Δία και των Κουρητών!!

Χειροκροτήθηκαν θερμά καλλιτέχνες, οργανωτές, συντελεστές που άνοιξαν με επιτυχία την αυλαία του φεστιβάλ της Περιφέρειας Κρήτης στην Ελεύθερνα Ρεθύμνου. Η αυλαία άνοιξε με την παγκόσμια πρεμιέρα της χορευτικής παράστασης «Corybantes», εμπνευσμένης από τον μύθο των Κορυβάντων – Κουρητών και του Δία!

Η πρωτότυπη παραγωγή του Studio Simkin, με πρωταγωνιστή τον διεθνούς φήμης χορευτή Daniil Simkin, παρουσιάστηκε πρώτη φορά παγκοσμίως, αποσπώντας το θερμό χειροκρότημα των εκατοντάδων θεατών που κατέκλυσαν τον αρχαιολογικό χώρο της Ελεύθερνας.

Στην παγκόσμια πρεμιέρα στην Ελεύθερνα που είχε ελεύθερη είσοδο για τους πολίτες και τους επισκέπτες του νησιού μας παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων: η πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού συμβουλίου Κρήτης, υπεύθυνος του φεστιβάλ Ευάγγελος Ζάχαρης, ο Δήμαρχος Ρεθύμνου Γιώργος Μαρινάκης, η Παλόμα Πικάσο εκπρόσωποι φορέων, της ακαδημαϊκής κοινότητας και πλήθος κόσμου.

Στον χαιρετισμό του, ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, Ευάγγελος Ζάχαρης, μαζί με το δικό του καλωσόρισμα μετέφερε το καλωσόρισμα του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη, ο οποίος -όπως είπε- στηρίζει έμπρακτα το θεσμό του φεστιβάλ αλλά και κάθε πρωτοβουλία και δράση που αναδεικνύει την Ιστορία και τον Πολιτισμό της Κρήτης.

Β. Ζάχαρης- Ν. Σταμπολίδης: Είναι τιμή για την Κρήτη και το φεστιβάλ η παγκόσμια πρεμιέρα “πόλος έλξης” με διεθνή εμβέλεια!

Ο κ. Ζάχαρης επίσης ανέφερε, ότι, είναι πολύ σημαντικό που μέσα από τον εμβληματικό αρχαιολογικό χώρο της Ελεύθερνας ξεκινά το καλλιτεχνικό ταξίδι του 6ου Φεστιβάλ Κρήτης, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην εναρκτήρια παραγωγή «Corybantes».

Η πρωτότυπη παραγωγή ,όπως αναφέρθηκε, δημιουργήθηκε έπειτα από πρόταση του καθηγητή Νίκου Σταμπολίδη και πρόκειται για μια σύγχρονη καλλιτεχνική σύνθεση που αντλεί έμπνευση από τον μύθο των Κουρητών, οι οποίοι, σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, προστάτευσαν τον νεογέννητο Δία χορεύοντας και χτυπώντας τις χάλκινες ασπίδες τους, ώστε να μην ακουστεί το κλάμα του από τον Κρόνο.

«Μέσα από τη σύγχρονη γλώσσα της κίνησης, της μουσικής και της σκηνικής δημιουργίας, ο μύθος αναγεννάτε και αποκτά νέα ζωή, συνδέοντας την πολιτιστική κληρονομιά της Κρήτης με τη σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Ζάχαρης. Στο ίδιο πνεύμα ήταν και ο χαιρετισμός του Δ/ντη του Μουσείου και ανασκαφέα της αρχαίας Ελεύθερνας καθηγητή αρχαιολογίας Νίκου Σταμπολίδη,

ο οποίος αναφέρθηκε στην σημαντικότητα της εκδήλωσης, ως παγκόσμια πρεμιέρα, ευχαριστώντας παράλληλα την Περιφέρεια, τον Περιφερειάρχη κ. Αρναουτάκη, τον κ. Ζάχαρη, την αρχαιολογία, όλους τους συντελεστές για την συνεργασία και το άριστο αποτέλεσμα. Όπως είπαν, τόσο ο κ. Ζάχαρης, όσο και ο κ. Σταμπολίδης, είναι ιδιαίτερη τιμή για το Φεστιβάλ και την Κρήτη να φιλοξενεί μια παραγωγή διεθνούς εμβέλειας, σχεδιασμένη ειδικά για τον τόπο και το πνεύμα του νησιού μας.

Στο μουσικό μέρος οι εκατοντάδες θεατές απόλαυσαν τον Ανδρέα Κατσιγιάννη και τον Νικόλαο Μέρμηγκα σε ένα πρωτότυπο έργο συνυφασμένο με το πνεύμα της παράστασης.

Επίσης ανακοινώθηκε από τον κ. Ζάχαρη ότι, το Φεστιβάλ Κρήτης το οποίο επιμελείται η Ιωάννα Γιάνναρη, θα ταξιδέψει έως τις 25 Σεπτεμβρίου σε ολόκληρο το νησί, παραμένοντας πιστό στους βασικούς του στόχους: την ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων, μουσείων και

μνημείων μέσα από τη σύγχρονη δημιουργία, τη στήριξη νέων καλλιτεχνών και πρωτότυπων παραγωγών, την ενίσχυση του δημιουργικού διαλόγου ανάμεσα στην πολιτιστική κληρονομιά και τη σύγχρονη τέχνη, καθώς και την προσφορά πολιτιστικών εμπειριών υψηλού επιπέδου στους κατοίκους και τους επισκέπτες της Κρήτης.

Η επιτυχημένη εκδήλωση της παγκόσμιας πρεμιέρας που πραγματοποιήθηκε προχθές, επαναλήφθηκε και χθες το βράδυ επίσης με επιτυχία παρουσία της π. Προέδρου της Δημοκρατίας κας Σακελλαροπούλου, του κ. Σταμπολίδη, της Βουλευτή Ντόρας Μπακογιάννη, της Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού – ισότητας Γεωργίας Μηλάκη, θεσμικών εκπροσώπων και πλήθους κόσμου.

Απόψε το ντοκιμαντέρ της Μίμη Ντενίση: ” Η γυναίκα πίσω από τον Έλγιν”

Σήμερα Κυριακή στις 9 μ.μ. στον ίδιο χώρο της αρχαίας Ελεύθερνας με ελεύθερη είσοδο θα παρουσιαστεί μια παραγωγή με έντονο ιστορικό και πολιτιστικό ενδιαφέρον στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κρήτης. Θα είναι η Προβολή του δραματοποιημένου ντοκιμαντέρ της Μιμής Ντενίση «Η γυναίκα πίσω από τον Έλγιν».

Η διοργάνωση της εναρκτήριας εκδήλωσης του Φεστιβάλ Κρήτης πραγματοποιήθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης, σε συνδιοργάνωση με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου, το Μουσείο Αρχαιολογικού Χώρου Ελεύθερνας και τους Φίλους του Μουσείου Αρχαίας Ελεύθερνας, με την υποστήριξη του Δήμου Ρεθύμνου, των Πολιτιστικών Συλλόγων Ελεύθερνας και Αρχαίας Ελεύθερνας, καθώς και του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Η παγκόσμια πρεμιέρα της παράστασης αποτέλεσε παράλληλα μέρος των εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση δέκα χρόνων λειτουργίας του Μουσείου Αρχαίας Ελεύθερνας, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ως ενός διεθνώς αναγνωρισμένου χώρου πολιτισμού, όπου η ιστορία συναντά τη σύγχρονη δημιουργία.

Το έργο «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΡΗΤΗΣ» εντάσσεται στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.