Τελετή Ανακήρυξη Καθηγητή Αρχαιολογίας Νίκου Σταμπολίδη σε Επίτιμο Δημότη Δήμου Ρεθύμνης

Στο πλαίσιο επίσημης τελετής ο Δήμος Ρεθύμνης ανακήρυξε Επίτιμο Δημότη του, τον Ομότιμο Καθηγητής Κλασσικής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης Νικόλαο Σταμπολίδη.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στην κατάμεστη από κόσμο αίθουσα «Παντελής Πρεβελάκης» του Ωδείου της Παλιάς Πόλης, παρουσία του Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ.κ. Ευγενίου, του Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ.κ. Προδρόμου της τέως Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κατερίνας

Σακελλαροπούλου, της Υπουργού Τουρισμού κ Όλγας Κεφαλογιάννη – Βαρδινογιάννη, των Βουλευτών Ρεθύμνου κ.κ. Γιάννη Κεφαλογιάννη και Μανόλη Χνάρη, του Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρου Αρναουτάκη, εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης, εκπροσώπων των στρατιωτικών αρχών, των σωμάτων ασφαλείας, φορέων και πλήθους κόσμου.

Η επίσημη τελετή ξεκίνησε με ανάγνωση του ψηφίσματος του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρεθύμνης από τον Πρόεδρο του σώματος κ. Νικόλαο Αγριμάκη.

Ακολούθησε η προσφώνηση του Δημάρχου Ρεθύμνης κ. Γιώργη Χ. Μαρινάκη, ο οποίος τόνισε μεταξύ άλλων, ότι «Δικαίως το όνομα του Νίκου Σταμπολίδη, καταλαμβάνει περίοπτη θέση στην αξιολογική κλίμακα των διανοητών του τόπου μας. Τη διασφαλίζει ο υποδειγματικός τρόπος που υπηρετεί τον ελληνικό πολιτισμό».

Σημείωσε δε, απευθυνόμενος στον τιμώμενο:

«Στο πρόσωπό σας τιμούμε τον επιστήμονα της αριστείας.

Τον δάσκαλο της γνώσης.

Τον άνθρωπο του ήθους.

Τον πνευματικό δημιουργό.

Τον οραματιστή.

Και πάνω απ’ όλα, τιμούμε έναν άνθρωπο που αγάπησε βαθιά το Ρέθυμνο, και το υπηρέτησε χωρίς ποτέ να ζητήσει ανταλλάγματα.

Το αποτύπωμά σας στον τόπο μας είναι ανεξίτηλο».

Ακολούθησε η απονομή του παπύρου με την ανακήρυξη του Καθηγητή Νίκου Σταμπολίδη σε Επίτιμο Δημότη Δημότη Δήμου Ρεθύμνης, με τον κ. Δήμαρχο να του παραδίδει και το Κλειδί της Πόλης.

Η τελετή συνεχίστηκε με την καθιερωμένη αντιφώνηση του τιμώμενου, κατά τη διάρκεια της οποίας συγκινημένος ο κ. Σταμπολίδης ευχαρίστησε τον Δήμαρχο και τον Δήμο Ρεθύμνης για την τιμή που του επεφύλαξαν και παρουσίασε το ανασκαφικό έργο στην αρχαία Ελεύθερνα καθώς επίσης την δημιουργία και την λειτουργία του Μουσείου Αρχαιολογικού Χώρου Ελεύθερνας .

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε μελωδικά με τους μουσικούς της Δημοτικής Φιλαρμονικής Ρεθύμνου, οι οποίοι ταξίδεψαν το κοινό μέσα από αγαπημένες μελωδίες του ελληνικού και του διεθνούς ρεπερτορίου. Στο πιάνο ήταν η Αντιγόνη Αραμπατζόγλου και στο κλαρινέτο ο Γιώργος Αγρυμάκης.



Ο Δήμαρχος Γιώργης Χ. Μαρινάκης

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης

Αναγνωρίζοντας και τιμώντας

Τον καταξιωμένο Επιστήμονα που με το πολύχρονο, εκτεταμένο αρχαιολογικό και ανασκαφικό του έργο, ανέδειξε την περιοχή της Αρχαίας Ελεύθερνας ως έναν από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας, πρωτοστάτησε στην ίδρυση και την εύρυθμη λειτουργία του ομώνυμου αρχαιολογικού Μουσείου και μεριμνά διαρκώς για τη συμμετοχή του Ρεθύμνου σε αναγνωρισμένα δίκτυα Πολιτισμού της Ελλάδας και του εξωτερικού, τα οποία προάγουν την παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά.

Τον διακεκριμένο Πανεπιστημιακό Δάσκαλο που με την επιστημονική του επάρκεια, το σθένος, την έμπνευση, την πίστη στη δύναμη της γνώσης και την αφοσίωση στο ακαδημαϊκό του λειτούργημα, συνέβαλλε στην προοδευτική εξέλιξη του Τμήματος Ιστορίας & Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου μας, ισχυροποιώντας τη θέση του Ρεθύμνου ως έδρα του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Τον άνθρωπο με την δυναμική προσωπικότητα, το υψηλό ήθος, την ακεραιότητα, την προσήνεια και την ευγένεια που αφήνει διαρκώς το υψηλό πνευματικό και ψυχικό του αποτύπωμα στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή του Ρεθύμνου, μέσα από τη υλοποίηση επιστημονικών και πολιτιστικών δράσεων μεγάλης εμβέλειας, οι οποίες προβάλλουν το Ρέθυμνο και την Κρήτη σε διεθνές επίπεδο, ενισχύοντας την εξωστρέφεια του τόπου μας.

Τον διανοούμενο που, ως άξιος εκπρόσωπος της αριστείας, αποτελεί αξιομίμητο πρότυπο για τους νέους τους οποίους διαχρονικά εμπνέει με τη στάση και την πολύπλευρη δράση του αλλά και για όλους τους Ρεθυμνιώτες που απολαμβάνουν την εκπεφρασμένη με πολλούς, γόνιμους και ποιοτικούς τρόπους, αγάπη του για τον τόπο μας.

Ενέκρινε Ομόφωνα

με την υπ. αριθ. 180/ 18.05.2026 Απόφασή του,

Την ανακήρυξη του Ομότιμου Καθηγητή Κλασσικής Αρχαιολογίας

Νικόλαου Σταμπολίδη

σε Επίτιμο Δημότη του Δήμου Ρεθύμνης

Ρέθυμνο 28 Ιουνίου 2026

Ο Δήμαρχος Ρεθύμνης Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Γιώργης X. Μαρινάκης Νικόλαος Αγριμάκης