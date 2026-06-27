Με τη συναυλία της Γεωργίας Νταγάκη στην πλ. Ελευθερίας ολοκληρώνεται το 11ο Φεστιβάλ «Τέχνη Καθ’ Οδόν» του Δήμου Ηρακλείου την Κυριακή 28/6

Το πρόγραμμα της Κυριακής 28 Ιουνίου

Με απόλυτη επιτυχία και μαζική συμμετοχή του κοινού ολοκληρώνεται την Κυριακή 28 Ιουνίου 2026 το 11ο Φεστιβάλ «Τέχνη Καθ’ Οδόν» του Δήμου Ηρακλείου. Η μεγάλη αυτή γιορτή του πολιτισμού μετέτρεψε ολόκληρο τον Δήμο σε μια απέραντη, ανοιχτή καλλιτεχνική σκηνή.

Την Παρασκευή 26/6 πλήθος κόσμου συμμετείχε και παρακολούθησε τις εκδηλώσεις του Φεστιβάλ. Στο κλειστό γήπεδο μπάσκετ «Μελίνα Μερκούρη» στη Νέα Αλικαρνασσό πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση 10 χρόνια Batala Creta , στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Παλιανής (Δημοτική

Κοινότητα Αυγενικής) η γιορτή για τα παιδιά, στους Αθανάτους η παράσταση του Καραγκιόζη, ενώ στο Θεατράκι παλιάς Λαχαναγοράς (Αγία Τριάδα) το κοινό παρακολούθησε τη θεατρική παράσταση για παιδιά: «Αλήθεια ή ψέμα;» από το θεατρικό σχήμα «ΧΩΡΟΜΟΡΦΕΣ».

Επίσης στο θεατράκι Καράβολα παρουσιάστηκε η θεατρική παράσταση: «Όταν Δάκρυσε το Πνίτσε» από τη Θεατρική Ομάδα του Σωματείου Μ.Κ.Ο. Γυναικών ΙΡΙΔΑ – μια ξεκαρδιστική κωμωδία του Δομήνικου Ταβερναράκη, στο θέατρο Συλλάμου η παράσταση «Κομμέντια ή οι πανουργίες του

Μπερτόλδου» από τη Θεατρική Ομάδα του Πολιτιστικού Συλλόγου Αυγενικής, στη Νέα Αλικαρνασσό βραδιές γεμάτες μουσική και graffiti ήρθαν να δώσουν ένταση στο Φεστιβάλ. Στις Βούτες πραγματοποιήθηκε η συναυλία Κρητικής παραδοσιακής μουσικής με τους Βασίλη Παπουτσάκη ( λύρα)

Δημήτρη Αποστολάκη του Μιχαήλ (λαγούτο, φωνή) Δημήτρη Αποστολάκη του Αντωνίου (λαγούτο, φωνή) Γιώργο Παπουτσάκη (μπάσο) και στο Πάρκο Γεωργιάδη η συναυλία Κρητικής μουσικής με τον Γιώργη Ξυλούρη (Καντρή) και το συγκρότημά του Μανώλης Σαλούστρος (λαούτο), Γιώργος Ξυδάκης (λαούτο, φωνή), Μηνάς Παιγνιωτάκης (κρουστά)

Το πρόγραμμα της Κυριακής 28 Ιουνίου

Άνω Ασίτες (Πλατεία Αγίου Ιωάννη)

19:30 Οι ήρωες της Ντίσνεϊ έρχονται στις Άνω Ασίτες και σκορπίζουν χαρά!

Oι γνωστοί κι αγαπημένοι ήρωες της Ντίσνεϊ σκορπίζουν χαρά στα παιδιά, τα οποία θα έχουν την ευκαιρία να φωτογραφηθούν μαζί τους.

Πλατεία Μωσαϊκού

19:00 Vitalio Close up magic show

Ο μάγος Vitalio παρουσιάζει μαγικά στους περαστικούς σε απόσταση αναπνοής! Συμμετέχουν μικροί και μεγάλοι με απίθανα ταχυδακτυλουργικά τεχνάσματα!

Και Face & Body painting by Μαγικές Μεταμορφώσεις.

Πλατεία Ελευθερίαςς

19:00 DJ SET με τον Νίκο Ρηγάκη

Ο καταξιωμένος DJ Νίκος Ρηγάκης έρχεται στην Πλατεία Ελευθερίας για να μας ξεσηκώσει με τις πιο μεγάλες επιτυχίες!

21:00 ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΤΑΓΑΚH «Από την Κρήτη ως το Άπειρο»

Ένα μουσικό ταξίδι που συμπυκνώνει 20 χρόνια δημιουργικής πορείας, αναζήτησης και εξέλιξης. Μουσικός, ερμηνεύτρια και δημιουργός με έντονη διεθνή δραστηριότητα, η Γεωργία Νταγάκη έχει ταυτιστεί όσο λίγοι καλλιτέχνες με την κρητική λύρα, όχι ως σύμβολο παράδοσης, αλλά ως

ζωντανό, σύγχρονο όργανο που συνομιλεί με τη σύγχρονη ηλεκτρονική μουσική, το rock, την pop, την techno και τις avant-garde επιρροές. Η καλλιτεχνική της διαδρομή χαρακτηρίζεται από συνεχή κίνηση και τόλμη.

Από τις πρώτες της σπουδές στο πιάνο, το τραγούδι και τη θεωρία μουσικής, μέχρι τις σημαντικές συνεργασίες της με κορυφαίους Έλληνες και ξένους δημιουργούς, αλλά και τη δυναμική της παρουσία στο εξωτερικό, διαμορφώνει έναν ήχο απολύτως προσωπικό και αναγνωρίσιμο.

Πάνος Γεωργόπουλος (κιθάρα), Απόστολος Καρποντίνης (λαούτο), Χαράλαμπος Κουρτάρας (μπάσο), Ορέστης Μπενέκας (πλήκτρα), Γιάννης Παπανικολάου (τύμπανα) Στον ήχο ο Γρηγόρης Μάγος και στα φώτα ο Μιχάλης Κάρλος

Συνεχίζονται οι παράλληλες δράσεις

Πλατεία Ελευθερίας

Έκθεση με έργα τέχνης της Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου

Η Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου έρχεται με μια 2η έκθεσή της να μετατρέψει την διαδρομή στην πόλη από απλό περίπατο σε πολιτιστική εμπειρία. Συγκεκριμένα, αξιοποιεί τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας προβάλλοντας την πλούσια εικαστική συλλογή της μέσα από περιοδικές εκθέσεις ψηφιακών ανατυπώσεων uv μεγάλης κλίμακας των έργων της. Μέσα από την τμηματική τοποθέτηση μεγεθυμένων αντιγράφων

ζωγραφικών έργων από την συλλογή της Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου, σε ανοικτούς επισκέψιμους χώρους της πόλης, δημιουργείται μια ανοιχτή πινακοθήκη υψηλής αισθητικής, προσβάσιμη στους δημότες και στους επισκέπτες. Τους δίνεται έτσι η ευκαιρία να γνωρίσουν τη δημοτική συλλογή μέσα από ανατυπώσεις εξαιρετικά υψηλής ευκρίνειας που τοποθετούν τον θεατή σε πρωτόγνωρα προνομιακή θέση σε σχέση με τα έργα που την

αποτελούν. Κάθε έργο φέρει γραμμωτό κώδικα ταχείας απόκρισης (qr code) που προσφέρει στους επισκέπτες άμεση πρόσβαση στη συλλογή της Δημοτικής Πινακοθήκης. Περισσότερες εκθέσεις στο πλαίσιο της ίδιας δράσης πρόκειται να ακολουθήσουν μέσα στο 2026 σε περισσότερα εσωτερικά και υπαίθρια σημεία των ενετικών τειχών.

Η συλλογή της Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της: https://heraklionartgallery.gr/

Πύλη Αγίου Γεωργίου

«Το Πέρασμα του Χρόνου»: Έκθεση Φωτογραφίας σε δύο φωτογραφικές ενότητες

Ενότητα Α: «Άνθρωποι, Δρόμοι, Μνήμες» από τη Φωτογραφική Ομάδα Αγ. Ιωάννη

Ενότητα Β: «Από τον φακό στην ψυχή» από το PhotoVoice Project εργαζομένων Μ.Φ.Η.

Η φωτογραφική έκθεση «Το Πέρασμα του Χρόνου», παρουσιάζεται σε δύο θεματικά συνδεδεμένες ενότητες. Στην πρώτη ενότητα με τίτλο «Άνθρωποι, Δρόμοι, Μνήμες», η Φωτογραφική Ομάδα του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίου Ιωάννη, μέσα από εικόνες της καθημερινότητας, αποτυπώνει και

αναδεικνύει τη δυναμική σχέση ανθρώπου και χώρου στον χρόνο. Το βλέμμα εστιάζει στη ζωή της πόλης –και όχι μόνο– και συναντά ιστορίες που ξεδιπλώνονται μέσα της, σκιαγραφώντας τη διαρκή κίνηση του χρόνου. Η δεύτερη ενότητα προέρχεται από το κοινωνικό project PhotoVoice με

τίτλο «Από τον φακό στην ψυχή», το οποίο υλοποιήθηκε σε Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων της πόλης, με τη συμμετοχή των εργαζομένων και σπουδαστών του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του ΕΛΜΕΠΑ. Στόχος του είναι η ανάδειξη του ρόλου της φροντίδας και της αξίας των ηλικιωμένων

ως ανθρώπων με μνήμη, εμπειρία και ενεργή παρουσία στον χρόνο. Οι δύο ενότητες συνομιλούν σε ένα κοινό αφήγημα για τον χρόνο, την ταυτότητα και τις ανθρώπινες διαδρομές.

Ωράριο Λειτουργίας: καθημερινά 09:00 – 22:00

Λάκκος

Υπαίθρια έκθεση φωτογραφίας: «Ηράκλειο, το ημερολόγιο μιας πόλης»

Η έκθεση περιλαμβάνει φωτογραφίες από το Ηράκλειο, την πόλη που ζούμε, δραστηριοποιούμαστε και περνάμε την καθημερινότητά μας. Αποτυπώνουμε τις γειτονιές της πόλης, τους ανθρώπους της, την κάθε της γωνιά που έχει κάτι να αφηγηθεί φωτογραφικά. Μέσα από τη φωτογραφία δρόμου, τα πορτραίτα των κατοίκων της, την αποτύπωση μνημείων, πλατειών, των τειχών, οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας, προσπαθούμε να απαθανατίσουμε τον παλμό της.

Διάρκεια Έκθεσης: έως Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026

Τελευταία ευκαιρία σήμερα να επισκεφθείτε τις εκθέσεις:

Πάρκο Γεωργιάδη

Έκθεση χειροτεχνών: Η Έκθεση Χειροτεχνών σας περιμένει καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Χειροτέχνες της πόλης, μας αποκαλύπτουν τα μυστικά της τέχνης τους και μας προσκαλούν σε ανοιχτά εργαστήρια υφαντικής, μακραμέ, ζωγραφικής, κ.α.

Μην τους χάσετε!

Διάρκεια Έκθεσης: Τρίτη 16 – Κυριακή 28 Ιουνίου 2026

Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Ηρακλείου (Ε.Φ.Ε.Η.), Δουκός Μποφώρ 20

Ομαδική Έκθεση Φωτογραφίας: «Διάλογοι σε Εικόνες»

Η ομαδική αυτή έκθεση συγκεντρώνει έργα φωτογράφων που επιλέγουν να αφηγηθούν ιστορίες μέσα από δίπτυχα — δύο εικόνες τοποθετημένες δίπλα-δίπλα, σε μια εικαστική συνομιλία. Το κάθε ζευγάρι φωτογραφιών λειτουργεί σαν ένας μικρός κόσμος, όπου οι σχέσεις μεταξύ των εικόνων μπορεί να είναι προφανείς ή κρυφές, να βασίζονται στην οπτική ομοιότητα, στην αντίθεση ή στη θεματική τους σύνδεση.

Τα δίπτυχα δημιουργούν έναν χώρο για διάλογο, όχι μόνο μεταξύ των ίδιων των εικόνων, αλλά και ανάμεσα στον καλλιτέχνη και τον θεατή. Οι συσχετισμοί που αναδύονται συχνά υπερβαίνουν την αρχική πρόθεση του δημιουργού, αφήνοντας χώρο για προσωπικές ερμηνείες και νέες αφηγήσεις. Έτσι, η έκθεση γίνεται μια πρόσκληση για παρατήρηση, αναστοχασμό και ανακάλυψη — μια εμπειρία όπου η ένωση δύο φωτογραφιών μπορεί να γεννήσει κάτι εντελώς νέο.

Διάρκεια Έκθεσης: Δευτέρα 15 – Κυριακή 28 Ιουνίου 2026

Λεωφόρος Δικαιοσύνης (προς πλατεία Δασκαλογιάννη)

Υπαίθρια έκθεση φωτογραφίας: «Τρίτη ηλικία»

Η τρίτη ηλικία δεν είναι μόνο το τέλος μιας διαδρομής· είναι ένας κόσμος γεμάτος μνήμες, εμπειρίες, σιωπές και βλέμματα που κουβαλούν τον χρόνο. Οι φωτογραφίες αυτής της έκθεσης επιχειρούν να σταθούν απέναντι στους ηλικιωμένους ανθρώπους με σεβασμό και ευαισθησία, αναδεικνύοντας την ανθρώπινη παρουσία πέρα από στερεότυπα και προκαθορισμένους ρόλους.

Κάθε πρόσωπο αφηγείται μια ιστορία. Τα χέρια, οι ρυτίδες, οι κινήσεις και οι εκφράσεις γίνονται ίχνη ζωής, φορείς προσωπικής και συλλογικής μνήμης. Μέσα από στιγμές καθημερινότητας, μοναξιάς, τρυφερότητας ή περισυλλογής, οι εικόνες φωτίζουν την αξιοπρέπεια και τη δύναμη που παραμένουν ζωντανές στο πέρασμα του χρόνου.

Η έκθεση αποτελεί μια πρόσκληση να κοιτάξουμε πιο προσεκτικά τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας· όχι μόνο ως φορείς του παρελθόντος, αλλά ως ενεργό και πολύτιμο κομμάτι της σύγχρονης κοινωνίας.

Διάρκεια Έκθεσης: Δευτέρα 15 – Κυριακή 28 Ιουνίου 2026

Από το Σάββατο 27/6 μπορείτε να θαυμάσετε:

Την τοιχογραφία στο κτίριο του 23ου Δημοτικού Σχολείου (Αγία Αικατερίνη, οδός Κ. Αστρινάκη) με θέμα τη Δικαιοσύνη.

Η τοιχογραφία που έχει ως βασικό θέμα τη Δικαιοσύνη δημιουργήθηκε από την ζωγράφο Νίκη Γκοράνοβα και την συμβολή της Εθελοντικής Ομάδα Ζω – Δρω, έπειτα από την πρόταση του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Αικατερίνης και του προέδρου του Μηνά Μαυροειδή.

Το μήνυμα της σύνθεσης είναι ότι όταν η Δικαιοσύνη λειτουργεί με διαύγεια και ισορροπία, η κοινωνία ανθίζει.

Τα graffiti που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του Hip hop Con στην Νέα Αλικαρνασσό (παραλιακό)!