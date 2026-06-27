ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Τραγωδία στο Ηράκλειο: Νεκρή κοπέλα στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Η νεαρή γυναίκα υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά της και άφησε την τελευταία της πνοή – Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα

Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου, στον Κρουσώνα, με μία κοπέλα να πέφτει νεκρή. Τα αίτια του περιστατικού, για το εάν πρόκειται για ατύχημα – με εκπυρσοκρότηση όπλου- ή περίπτωση αυτοχειρίας, διερευνούν οι αρμόδιες αρχές.

Πάντως, οι μαρτυρίες που φτάνουν στο Cretalive από τον τόπο του συμβάντος είναι συγκλονιστικές.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ άμεσα ειδοποιήθηκε και η Αστυνομία.https://www.cretalive.gr/

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Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
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