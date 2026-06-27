Μαλεβίζι: Σοβαρός τραυματισμός από εκπυρσοκρότηση όπλου στο σκοπευτήριο – Στο νοσοκομείο νεαρή γυναίκα

Η νεαρή τραυματίστηκε στον λαιμό και μεταφέρεται στο νοσοκομείο – Σε εξέλιξη η διερεύνηση των συνθηκών του περιστατικού

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου, το πρωί του Σαββάτου, όταν νεαρή κοπέλα τραυματίστηκε από εκπυρσοκρότηση όπλου κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κοπέλα φέρει τραύμα στην περιοχή του λαιμού και μεταφέρεται εσπευσμένα στο νοσοκομείο, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας της.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό παραμένουν ασαφείς, με τις αρμόδιες αρχές να διερευνούν την υπόθεση.https://www.neakriti.gr/