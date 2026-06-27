ΚΡΗΤΗ

Προσάραξη πλοίου στη Μήλο: Ολοκληρώθηκε ο έλεγχος – Πήρε πιστοποιητικό αξιοπλοΐας και συνεχίζει το δρομολόγιό του

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Αίσιο τέλος είχε η πολύωρη ταλαιπωρία των 1.246 επιβατών του επιβατηγού-οχηματαγωγού «Κίσσαμος», καθώς το πλοίο έλαβε πιστοποιητικό αξιοπλοΐας και συνέχισε κανονικά το ταξίδι του, μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων τεχνικών ελέγχων στο λιμάνι του Αδάμαντα στη Μήλο.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 03:00 τα ξημερώματα του Σαββάτου, όταν το πλοίο, το οποίο εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο Πειραιάς – Μήλος – Σούδα, υπέστη αιφνίδια απώλεια ηλεκτρικής ενέργειας, προκαλώντας προσωρινό μπλακάουτ. Η βλάβη είχε ως αποτέλεσμα την προσάραξη του πλοίου σε αβαθή ύδατα, σε μικρή απόσταση από το λιμάνι του Αδάμαντα.

Ευτυχώς, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί μεταξύ των 1.246 επιβατών και των 108 μελών του πληρώματος, παρά τη μεγάλη αναστάτωση που επικράτησε τις ώρες που ακολούθησαν το περιστατικό.

Ολοκληρώθηκαν οι τεχνικοί έλεγχοι
Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι προβλεπόμενοι τεχνικοί έλεγχοι ολοκληρώθηκαν και το πλοίο κρίθηκε ασφαλές για να συνεχίσει το ταξίδι του. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο λιμάνι πραγματοποιήθηκε και υποβρύχιος έλεγχος από δύτη, χωρίς να διαπιστωθεί κάποια σοβαρή ζημιά.

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για επιφανειακές εκδορές, ενώ δεν εντοπίστηκε εισροή υδάτων. Μετά την τήρηση όλων των πρωτοκόλλων ασφαλείας, εκδόθηκε το πιστοποιητικό αξιοπλοΐας, επιτρέποντας στο «Κίσαμος» να συνεχίσει κανονικά το δρομολόγιό του.

Αναστάτωση χωρίς τραυματισμούς
Οι επιβάτες παρέμειναν για αρκετές ώρες στο πλοίο, το οποίο παρέμεινε δεμένο με ασφάλεια στο λιμάνι του Αδάμαντα, έως ότου ολοκληρωθούν οι επιθεωρήσεις των αρμόδιων αρχών. Παρά την ανησυχία που προκάλεσε η προσάραξη, η κινητοποίηση ήταν άμεση και το πλοίο επέστρεψε με ασφάλεια στην προβλήτα, χωρίς να υπάρξει κίνδυνος για τους επιβαίνοντες.

Για τα ακριβή αίτια του περιστατικού διενεργείται προανάκριση από τη Λιμενική Αρχή.

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Team Πολ. Κρήτης
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