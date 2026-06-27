Ηράκλειο: Μάχη ζωής από τους γιατρούς του Βενιζελείου για να κρατήσουν ζωντανή τη νεαρή γυναίκα!

Αγωνιώδεις προσπάθειες για την κοπέλα που τραυματίστηκε βαρύτατα, το πρωί του Σαββάτου στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου

Στο Βενιζέλειο νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου διακομίστηκε διασωληνωμένη αφού νωρίτερα οι διασώστες του ΕΚΑΒ είχαν καταφέρει να την ανατάξουν καθ’ οδόν (!), συνεχίζεται η μάχη ζωής για την νεαρή γυναίκα, η οποία το πρωί του Σαββάτου τραυματίστηκε βαρύτατα στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου, στον Κρουσώνα.

Οι προσπάθειες των γιατρών είναι υπεράνθρωπες και συγκινητικές.

Όπως έγραψε νωρίτερα το Cretalive, τα αίτια του περιστατικού διερευνούν οι αρμόδιες αρχές. Πάντως, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, όλες οι ενδείξεις συγκλίνουν στην εκδοχή της απόπειρας αυτοκτονίας εκ μέρους της κοπέλας.

Σε κάθε περίπτωση, η ΕΛ.ΑΣ προσπαθεί να συλλέξει χρήσιμες μαρτυρίες για τα όσα διαδραματίστηκαν.

Απ’ το ρεπορτάζ του Cretalive προκύπτει ότι η 43χρονη γυναίκα, που κατάγεται από τη βόρεια Ελλάδα, βρέθηκε για πρώτη φορά στο σκοπευτήριο. Φαίνεται, μάλιστα, να είχε δουλέψει στο μυαλό της κάθε της κίνηση.

Την προσπάθειά της να δώσει τέλος στη ζωή της ενισχύει η πληροφορία ότι η κοπέλα φέρεται να ζήτησε από τον εκπαιδευτή της να κάνει λίγα βήματα πιο μέρα, ενόσω εκείνος τής έδειχνε όλες τις διαδικασίες της σκοποβολής, και στη συνέχεια η ίδια έστρεψε το όπλο στο λαιμό της και αυτοπυροβολήθηκε.

Ο εκπαιδευτής, όπως είναι φυσικό, είναι σε κατάσταση σοκ.https://www.cretalive.gr/