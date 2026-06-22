Χανιά:Οι επίσημες δηλώσεις της Αστυνομίας για την δολοφονία της Σταυρούλας

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας.

Σας καλέσαμε σήμερα εδώ προκειμένου να σας παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα της έρευνας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, η οποία οδήγησε στην εξιχνίαση της ανθρωποκτονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη και στην ταυτοποίηση του δράστη.

Πρόκειται για μία ιδιαίτερα σύνθετη και απαιτητική υπόθεση, καθώς η εξαφάνιση της γυναίκας δηλώθηκε στην Υπηρεσία μας στις 8 Ιουνίου 2026, ενώ από την έρευνα προέκυψε ότι τα ίχνη της είχαν χαθεί ήδη από τις 30 Μαΐου. Ουσιαστικά, οι αστυνομικές έρευνες ξεκίνησαν περίπου δέκα ημέρες μετά τον πραγματικό χρόνο εξαφάνισης, γεγονός που δημιούργησε αντικειμενικές δυσκολίες ως προς την ανεύρεση και διατήρηση κρίσιμων αποδεικτικών στοιχείων.

Παρά ταύτα, από την πρώτη στιγμή αναπτύχθηκε ένα ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο, με μοναδικό στόχο τη διακρίβωση της τύχης της αγνοούμενης και την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Αρχικά, πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες αναζητήσεις και συλλογή πληροφοριών από το οικογενειακό, κοινωνικό και επαγγελματικό περιβάλλον της παθούσας. Παράλληλα, απευθύνθηκαν αιτήματα σε αεροπορικές και ακτοπλοϊκές εταιρείες, ενώ αξιοποιήθηκαν τηλεπικοινωνιακά δεδομένα, ώστε να προσδιοριστούν οι τελευταίες επιβεβαιωμένες κινήσεις της.

Κατά την εξέλιξη της έρευνας, ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην αξιολόγηση και διασταύρωση των μαρτυρικών καταθέσεων. Οι αστυνομικοί της Υπηρεσίας μας προχώρησαν στη λεπτομερή ανασύνθεση του χρονολογίου των γεγονότων, εξετάζοντας κάθε πληροφορία και κάθε αναφερόμενη επαφή της παθούσας κατά τις τελευταίες ώρες πριν από την εξαφάνισή της.

Μέσα από τη συστηματική αυτή διαδικασία άρχισαν να αναδεικνύονται ουσιώδεις αντιφάσεις και ανακολουθίες στους ισχυρισμούς προσώπου που είχε αποδεδειγμένα βρεθεί σε επαφή με το θύμα την ημέρα της εξαφάνισής της και το οποίο, σταδιακά, τέθηκε στο επίκεντρο των ερευνών ως πρόσωπο ιδιαίτερου αστυνομικού ενδιαφέροντος.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη συλλογή και ανάλυση μεγάλου όγκου βιντεοληπτικού υλικού από κάμερες ασφαλείας της ευρύτερης περιοχής. Η επεξεργασία των καταγραφών επέτρεψε την ακριβή ανασύνθεση κρίσιμων κινήσεων της παθούσας και του υπόπτου, επιβεβαιώνοντας την παρουσία της στην οικία του την ημέρα της εξαφάνισής της και αποκαλύπτοντας σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των πραγματικών δεδομένων και των ισχυρισμών που είχαν προβληθεί κατά τη διάρκεια της έρευνας.

Το καθοριστικό σημείο καμπής της έρευνας υπήρξε η εγκληματολογική διερεύνηση της οικίας στο Βαρύπετρο, όπου είχε μεταβεί η παθούσα λίγο πριν χαθούν τα ίχνη της.

Με τη συνδρομή εξειδικευμένου συνεργείου της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών πραγματοποιήθηκε ενδελεχής και εξονυχιστική εξερεύνηση τόσο της οικίας όσο και του οχήματος που χρησιμοποιούσε ο φερόμενος δράστης.

Ειδικότερα, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Διερεύνησης Εγκλημάτων και Εξέτασης Αποτυπωμάτων, αξιοποιώντας αρχικά ειδικές πηγές φωτισμού και στη συνέχεια εφαρμόζοντας εξειδικευμένες εγκληματολογικές μεθόδους ανίχνευσης βιολογικών ιχνών (bluestar), εντόπισαν κηλίδες αίματος σε διάφορα σημεία των εξεταζόμενων χώρων.

Τα ευρήματα συλλέχθηκαν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα εγκληματολογικά πρωτόκολλα, διασφαλίστηκαν ως πειστήρια και υποβλήθηκαν σε εργαστηριακές εξετάσεις. Παράλληλα, συλλέχθηκαν δείγματα γενετικού υλικού από στενούς συγγενείς της αγνοούμενης, καθώς και από τον βασικό ύποπτο της υπόθεσης, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες συγκριτικές αναλύσεις.

Οι επιστημονικές εξετάσεις της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών απέδωσαν εξαιρετικά σημαντικά αποτελέσματα. Το γενετικό υλικό που απομονώθηκε από τις κηλίδες ταυτοποιήθηκε ως προερχόμενο από γυναίκα και, μέσω της συγκριτικής ανάλυσης με δείγματα των γονέων της αγνοούμενης, προέκυψε με εξαιρετικά υψηλό βαθμό βεβαιότητας ότι ανήκε στη Σταυρούλα Λεβεντάκη.

Η συνδυαστική αξιοποίηση των μαρτυρικών καταθέσεων, των τηλεπικοινωνιακών στοιχείων, των αποτελεσμάτων της εγκληματολογικής έρευνας, των εργαστηριακών αναλύσεων DNA και του βιντεοληπτικού υλικού επέτρεψε στους αστυνομικούς να σχηματίσουν ένα πλήρες, συνεκτικό και απολύτως τεκμηριωμένο αποδεικτικό πλαίσιο.

Υπό το βάρος των αδιάσειστων στοιχείων που είχαν συγκεντρωθεί, ο κατηγορούμενος ομολόγησε την πράξη του και υπέδειξε στους αστυνομικούς το ακριβές σημείο όπου είχε μεταφέρει και αποκρύψει τη σορό της παθούσας, σε ιδιόκτητο αγροτεμάχιο σε περιοχή Βαθύλακκο των Χανίων.

Άμεσα οργανώθηκε επιχείρηση έρευνας στο συγκεκριμένο σημείο, παρουσία ιατροδικαστή και εξειδικευμένων συνεργείων. Κατά τις εργασίες εκταφής εντοπίστηκε η σορός του θύματος θαμμένη στο έδαφος, τυλιγμένη σε διαδοχικές σακούλες και δεμένη με πλαστικούς σφιγκτήρες, επιβεβαιώνοντας πλήρως τα στοιχεία που είχαν συγκεντρωθεί κατά τη διάρκεια της προανάκρισης.

Σήμερα, Δευτέρα 22 Ιουνίου, έχει προγραμματιστεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, προκειμένου να προσδιοριστούν τα ακριβή αίτια θανάτου.

Σε βάρος του φερόμενου δράστη σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, η οποία υποβλήθηκε σήμερα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Χανίων, ώστε να ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες δικαστικές διαδικασίες.

Σημειώνεται ότι, ο κατηγορούμενος κρατείται ήδη από τις βραδινές ώρες της Παρασκευής 19 Ιουνίου 2026, στο πλαίσιο άλλης ποινικής υπόθεσης που αφορά παράνομη καλλιέργεια φυτείας κάνναβης στην περιοχή Φουρνέ Χανίων, και έχει προγραμματιστεί να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου Ανακριτή αύριο, Τρίτη 23 Ιουνίου.

Θα ήθελα να τονίσω ότι η εξιχνίαση ήταν αποτέλεσμα μιας πολυήμερης, μεθοδικής και επιστημονικά τεκμηριωμένης έρευνας, κατά την οποία οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων εργάστηκαν με επαγγελματισμό, υπομονή και επιμονή, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο επιχειρησιακό και εγκληματολογικό μέσο.

Η οργανωμένη αστυνομική έρευνα, η αξιοποίηση της επιστήμης και η συνεργασία εξειδικευμένων υπηρεσιών οδήγησαν στην αποκάλυψη της αλήθειας σε μια ιδιαίτερα δύσκολη και απαιτητική υπόθεση.

Χάρη στη συντονισμένη προσπάθεια και τον επαγγελματισμό που επέδειξανόλοι οι συνάδελφοι τόσο εδώ στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων όσο και στις Υπηρεσίες με τις οποίες αναπτύξαμε συνεργασία, καταφέραμε να δώσουμε απαντήσεις, να αποκαλύψουμε την αλήθεια και να οδηγήσουμε τον δράστη ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Σας ευχαριστώ.

Θέλω να εκφράσω την ικανοποίηση μου και να απευθύνω τα ειλικρινή μου συγχαρητήρια στον Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων, Ταξίαρχο Κανέλλο Νικολάου, καθώς και στον Διοικητή και τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

Με επαγγελματισμό, μεθοδικότητα και υπομονή, εξιχνίασαν μια ιδιαίτερα δύσκολη υπόθεση εξαφάνισης, η οποία, όπως τελικά αποδείχθηκε, αποτελούσε εγκληματική πράξη.

Ο επαγγελματισμός τους, η μακρά αστυνομική εμπειρία, η αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογικών μέσων και της επιστημονικής γνώσης ήταν αυτά που οδήγησαν σε αυτό το αποτέλεσμα.

Το μήνυμα είναι σαφές: κανένα έγκλημα δεν μένει χωρίς έρευνα. Κανένας δράστης δεν μπορεί να σταθεί πάνω από τον νόμο και τη δικαιοσύνη.

Οι πολίτες των Χανίων και όλης της Κρήτης, μπορούν να αισθάνονται ασφαλείς και να εμπιστεύονται την Ελληνική Αστυνομία. Η προσπάθεια αυτή το αποδεικνύει έμπρακτα, και θα συνεχίσουμε με την ίδια αφοσίωση στο καθήκον μας απέναντι στην κοινωνία.