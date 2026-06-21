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Ανοιχτό τη Δευτέρα το φαράγγι της Σαμαριάς και από τις δύο εισόδους

Από: ΠΚ team

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Κανονικά ανοιχτό θα είναι αύριο, Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026, το φαράγγι της Σαμαριάς, και από τις δύο εισόδους του.

Μετά τους σεισμούς που σημειώθηκαν το Σάββατο, πραγματοποιήθηκε έλεγχος σε όλο το μήκος του μονοπατιού, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν ζητήματα ασφάλειας για τους επισκέπτες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΦΥΠΕΚΑ, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, τη σύμφωνη γνώμη του ΟΑΣΠ και με βάση την πρόβλεψη της ΕΜΥ, η οποία κινείται εντός των εγκεκριμένων ορίων από την Αντιπεριφέρεια Χανίων, αποφασίστηκε η επαναλειτουργία του φαραγγιού.

Έτσι, οι επισκέπτες θα μπορούν να εισέρχονται κανονικά στο φαράγγι της Σαμαριάς τη Δευτέρα, τόσο από την είσοδο του Ξυλόσκαλου όσο και από την Αγία Ρουμέλη.

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ΠΚ team
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